Haneda Girl erscheint morgen auf der PS5, aber die Nintendo-Switch-Version muss noch etwas warten

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Studio Koba hat durchweg Titel geliefert, die sowohl originell als auch vielfältig sind – in Bezug auf Erzählung, Design und Gameplay, aber stets mit auffälliger und erkennbarer Pixelgrafik ausgestattet sind. Das sahen wir beim bekannten und preisgekrönten Narita Boy und kürzlich auch bei ihrem nächsten Projekt, Haneda Girl. Letzteres, ein fantastisches Zeitfahr-Actionspiel, bei dem man gleichzeitig einen Mecha und ein junges Mädchen steuert, hat uns bei unserer Rezension bei seiner Veröffentlichung auf Steam begeistert, und diese Woche – genauer gesagt am 7. Mai – sollte es eigentlich für PlayStation 5 und Nintendo Switch erscheinen, aber dieses Versprechen wird es nur teilweise erfüllen.

Gestern veröffentlichte Studio Koba eine Stellungnahme in den sozialen Medien, die Sie unten finden können, in der sie im Wesentlichen anerkannten, dass Haneda Girl auf der Nintendo Switch noch weiter überarbeitet werden muss, um das Erlebnis zu verfeinern. Die Entscheidung wurde getroffen, nachdem ihre Partner bei Aeternum Games (die Schöpfer von Aeterna Noctis und Mitentwickler zusammen mit Koba des kommenden Future Knight), die auch den Konsolenport des Spiels übernahmen, erhebliche Fehler in dieser Version entdeckten und sich entschieden, das Spiel zu verschieben, um das Erlebnis zu bieten, das die Fans verdienen und sich erhofft haben. Die PlayStation-5-Version bleibt unverändert und soll morgen erscheinen.

Im Moment haben wir kein neues Veröffentlichungsdatum für Haneda Girl auf der Nintendo Switch, aber beide Teams versprechen, uns sofort Bescheid zu geben, sobald sie zu 100 % sicher sind, dass die Version ihren Erwartungen entspricht.

Wirst du Haneda Girl jetzt auf der PS5 spielen oder wartest du auf die Nintendo Switch-Version?