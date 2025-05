HQ

Studio Koba hat die Gaming-Welt im Jahr 2021 mit seinem wunderbaren Narita Boy geblendet, aber ich habe dieses Launch-Fieber verpasst und es einige Zeit später auf eine intimere Art und Weise entdeckt. Und ich glaube, das war ein großer Gefallen für mich. Narita Boy ist ein ganz besonderer Titel, nicht nur wegen seiner Pixel-Art-Ästhetik oder seiner ständigen Hommagen an die Popkultur der 80er Jahre, und sogar wegen seiner Exposition, als wäre es ein Arcade-Titel: Es ist ein Werk mit Seele und in diesen Zeiten, in denen Seele immer knapper wird und der Profit-Algorithmus eines Vorstands Vorrang hat, Es sind diese Juwelen, die den Fortschritt des Mediums vorantreiben. Es ist nicht das erste Mal, dass Sie mich das sagen hören.

Bei aller Güte ist es wahr, dass es schwierig war, an Narita Boy mit einer Fortsetzung in der gleichen Richtung anzuknüpfen, da die Geschichte zu einem (zufriedenstellenden) Ende kommt und eine Fortsetzung bereits das Überraschungs- und Entdeckungselement verlieren würde, das wir jetzt schätzen. Aber die Digital Kingdom konnte weiter wachsen, sie brauchte nur eine ganz andere Heldin: Haneda Girl.

Chichi Wakada ist ein ganz normaler Teenager mit einer ganz besonderen Eigenart: Sie ist die weltbeste Spielerin in Haneda Girl, und mit diesem Lebenslauf gibt ihr Professor Nakamura (ja, derselbe Schöpfer des Digital Realm, den wir in Narita Boy Erinnerungen zurückbringen mussten) den Auftrag, die Hackernauten zu besiegen, die die Existenz der Data Empire bedrohen. Chichi nimmt sein Ken-chan-Lichtschwert und seinen taktischen Kampf-Mecha M.O.T.H.E.R. und bricht in ein Abenteuer auf. Und das ist es. Das ist die Handlung. Haneda Girl reduziert den erzählerischen Ehrgeiz, den sein "Cousin" Narita Boy destilliert hat, um seinen ganzen Fokus auf das Gameplay zu legen. Und es ist das Beste, was Studio Koba hätte tun können.

Eine Leinwand, eine Abfolge von Vignetten, die sich zu einem Gesamtbild verbinden, und die gesamte Handlung gut erklärt. Sobald Haneda Girl ihren Titelbildschirm hinter sich gelassen hat, ist von da an alles ein hektisches Action-Plattformer-Fest, in dem die Kriegerin und ihr Kampfroboter die Levels durchqueren, Feinde ausschalten und versuchen, alle Geheimnisse in so kurzer Zeit wie möglich zu finden. Der Haken an der Sache ist, dass Haneda Girl sich fast wie ein Doppelwerk anfühlt, mit zwei Protagonisten, die als eine Einheit funktionieren. Hane-chan ist wendig, schnell und kann jede gerade Oberfläche erklimmen, aber sie wird von den Gegnern mit einem einzigen Schlag ausgeschaltet (und das sind sehr gute Schüsse). M.O.T.H.E.R. hingegen ist schwer, robust und kann Feinde vernichten, indem er sie mit Langstrecken-Maschinengewehren überfährt (zu Beginn, weil das Arsenal später erweitert wird), aber seine Mobilität ist reduziert.

Wie kann man also die Umwelt und ihre Herausforderungen bewältigen? Nun, beide Protagonisten wechseln die Steuerung, indem sie einen einzigen Knopf drücken, was bedeutet, dass sie sogar mitten in einem Sprung mit Hane in M.O.T.H.E.R. landen und dann mit demselben Schalterknopf losschießen können, was dir eine Vorstellung von der Vielseitigkeit und Vielfalt der Bewegungen und Situationen gibt, die auftreten können. Darüber hinaus müssen alle Flugbahnen, sowohl Sprünge, Sprints, Schüsse als auch aufgeladene Angriffe (Superdash), mit einem Doppelhebel markiert werden, wenn Sie einen Controller verwenden (die Option, die ich verwendet habe). Mit den Pfeiltasten und WASD ist es auch möglich... Aber es erfordert ein Maß an Kontrolle und Präzision, das mir meine Geduld nicht mehr erlaubt.

Die Synergie zwischen den beiden Charakteren ist das, was den Unterschied zu anderen Werken ausmacht, die, und das erkennen die Entwickler von Studio Koba an, den Titel inspiriert haben: Wenn Sie Spiele wie Katana Zero, Broforce oder Hotline Miami mochten, werden Sie hier einen Titel finden, der es mehr als wert ist, in das höchste Pantheon des Genres aufgenommen zu werden. Der Fortschritt zwischen den Levels erfolgt zunächst durch die Vielfalt der Feinde und unsere eigene Sprungkraft und Präzisionsflugbahnen, aber dann werden neue Waffen wie der Raketenwerfer hinzugefügt, um jedes der 45 Hauptlevel zu bewältigen, und etwa 30 zusätzliche Levels, die durch CD-ROMs freigeschaltet werden, die wir in den Levels sammeln. oder indem wir hohe Punktzahlen erreichen, die uns den Goldrang oder höher verleihen. Und darin liegt der Haken. Mit unterschiedlichem Geschick kannst du die 15 Hauptlevel des Spiels in weniger als zehn Stunden durchspielen, aber das Spiel zu meistern und viele seiner Bonuslevel freizuschalten (die ebenso cool wie teuflisch schwierig sind) wird viel, viel länger dauern. Hier geht es nicht nur um Retro, 80er-Jahre-Hommage oder das Gefühl, vor einer alten Vakuumröhren-Arcade-Leinwand zu stehen. Die Seele von Haneda Girl liegt irgendwo zwischen reinem Arcade- und Action-Plattformer.

Ich liebe das Highscore-System am Ende jedes Levels, und während des gesamten Testzeitraums konnte ich nur daran denken, dass wenn ich Freunde und Kollegen zum Spielen ermutige, sie mir Screenshots ihrer Bestenlisten geben werden, um zu sehen, wer den höchsten Rang erreicht hat. Ich denke, dieses System könnte gut als Bestenliste mit Steam Freunden funktionieren. Und wir haben immer noch nicht darüber gesprochen, was mein anderer großer Pluspunkt für Haneda Girl ist: den Soundtrack. Ich erinnere mich, wie ich meine erste Spielsitzung nach zwei Stunden beendete und wieder zu Atem kam, und Salwinskys Musik hämmerte immer noch in meinem Kopf. Die Rhythmen sind treibender und einprägsamer, sogar als Hintergrundelement, aber wenn du von seinem Synthwave in Narita Boy fasziniert warst, wirst du dich in Haneda Girl verlieben.

Ich freue mich über diese einfachere und gleichzeitig fokussiertere und präzisere Herangehensweise, die Haneda Girl innerhalb des Œuvres von Studio Koba ist. Ein Spiel, das mich völlig gepackt hat und das ich immer noch spiele, um meine Punktzahl zu verbessern und die versteckten Levels zu entdecken, die noch unerreichbar sind. Ich hoffe nur, dass die japanische Regierung bald ermutigt wird, einen dritten Flughafen in Tokio zu eröffnen, um herauszufinden, welchenStudio Koba Titel das nächste Spiel haben wird, und um zu sehen, mit welcher wunderbaren Designübung es uns begeistern wird.