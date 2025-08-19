Hamas akzeptiert Waffenstillstandsvorschlag, so ägyptische Quellen

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Die Hamas hat einen von Ägypten und Katar vermittelten Waffenstillstandsvorschlag akzeptiert, der die Feindseligkeiten für zwei Monate aussetzen und die Freilassung von Geiseln und palästinensischen Gefangenen beinhalten würde, sagte eine offizielle ägyptische Quelle.

"Die Hamas hat zusammen mit den palästinensischen Fraktionen ihre Zustimmung zu dem gestern von den katarischen und ägyptischen Vermittlern vorgelegten Vorschlag mitgeteilt", teilte die Hamas am Montag in einer kurzen Erklärung mit. Mehrere Medien berichteten, dass Israel die Antwort der Hamas erhalten habe.



Der hochrangige Hamas-Funktionär Basem Naim gab die Zustimmung der Gruppe über Facebook bekannt. Während die Hamas und andere palästinensische Fraktionen Zustimmung signalisiert haben, hat Israel noch keine Antwort gegeben, obwohl Beamte den Erhalt des Angebots bestätigten.

Der Plan wird als möglicher Schritt in Richtung eines umfassenderen Abkommens zur Beendigung des fast zwei Jahre andauernden Konflikts angesehen, auch wenn die israelischen Streitkräfte die Operationen rund um Gaza-Stadt fortsetzen und die Zivilbevölkerung in Erwartung einer weiteren Eskalation fliehen muss. Bleiben Sie wie immer dran für weitere Updates.