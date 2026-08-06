Halo Studios entlässt Personal nach der Veröffentlichung von Halo: Campaign Evolved

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Letzte Woche war eine historische für Master Chief und seine Ring Worlds, als Halo Campaign Evolved veröffentlicht wurde. Es ist das erste Spiel der Reihe, das mit der Unreal Engine entwickelt wurde, und zugleich das erste Spiel der Reihe, das auf einer PlayStation-Konsole veröffentlicht wurde. Außerdem ist es offensichtlich eine Hommage an das Halo-Universum, das im November 25 Jahre alt wird.

Die Rezensionen waren durchweg positiv, und viele haben festgestellt, dass es ein wirklich beeindruckendes Spiel ist, was bestätigt, dass Master Chiefs Abenteuer immer noch Bestand hat. Allerdings scheint die Begeisterung von Halo Studios über den Abschluss des Spiels etwas gedämpft zu sein. Insider Gaming berichtet, dass eine unbekannte Anzahl von Mitarbeitern nach Abschluss des Spiels entlassen wurde.

Dazu gehören auch einige Vertragsarbeiter, die speziell für den Abschluss von Halo: Campaign Evolved eingestellt wurden, und obwohl es Standardverfahren ist, dass sie entlassen werden, berichten sogar Festangestellte, dass sie zum Ausscheiden gebeten wurden. Unter ihnen sind prominente Persönlichkeiten wie der Halo Studios-Produzent Nick Treitman, der auf LinkedIn schrieb:

"Nach 6,5 Jahren Arbeit an Halo und dem Ausweichen genauso vieler Entlassungsrunden – hat mich das endlich eingeholt. Ich habe nur Liebe für Halo und die Leute im Studio, das ist einfach eine harte Realität in der Spielebranche im Moment.

Ich bin offen für neue Rollen als Produzent/Projektmanager, die remote oder hybrid im Raum Seattle arbeiten.

Während meiner Zeit hatte ich die Ehre, mehrere großartige Teams zu unterstützen, die von Kunst, Networking, Lokalisierung, Erzählung bis hin zur Rolle als Product Owner der Social-Multiplayer-Säule von Halo Infinites reichen."

Unsere Rezension zu Halo: Campaign Evolved können Sie hier lesen, und wie immer hoffen wir, dass die Betroffenen die bestmögliche Unterstützung erhalten, um ihre Karriere voranzubringen.