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Meine Geschichte mit Halo begann schon, bevor das Spiel in Europa veröffentlicht wurde. Ich hatte einen Freund, der 2001 nach New York ging, und ich bat ihn, eine Xbox und Dead or Alive 3 mitzubringen. Das würde er gerne tun, aber nur, wenn er auch Halo: Combat Evolved kaufen und es einmal ausprobieren könnte.

Master Chief ist in seiner ursprünglichen Form zurück, mit Synchronsprecher Steve Downes, der mehrere neue Zeilen beisteuert.

Dead or Alive 3 wurde zwar viel gespielt und war ein erstklassiges Beat-'em-up, aber es war Master Chiefs Abenteuer, das sich als das bessere der beiden Spiele herausstellte. Mir wurde klar, wie neugierig die Leute darauf waren, als Freunde, Online-Bekannte und sogar die lokale Presse sich meldeten, um die legendäre und brandneue (und noch nicht in Europa veröffentlichte) Xbox sowie ihre Killer-App Halo: Combat Evolved auszuprobieren.

Obwohl Halo: Campaign Evolved nicht das erste Remake des Spiels ist, ist es bei weitem das aufwendigste und erscheint zu einer Zeit, in der sich Master Chief etwas über seine Blütezeit hinaus anfühlt - genau wie das gesamte Xbox-Projekt. Jetzt, da 343 Industries zu Halo Studios geworden ist, wird die Grafik-Engine durch Unreal Engine 5 ersetzt, und sowohl die Spielereihe als auch die Xbox könnten einen kleinen Schub vertragen - es ist der perfekte Zeitpunkt, um zu dem Abenteuer zurückzukehren, das alles begonnen hat: Halo: Combat Evolved.

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Es wird manchmal etwas chaotisch, aber der wunderbare Gameplay-Loop der Halo-Reihe läuft weiterhin stark und kann mit den mehr als 40 verfügbaren Skins weiter angepasst werden.

Dieses Bundle enthält das erste Abenteuer in einer stark überarbeiteten Form sowie eine neue Prequel-Kampagne. Was jedoch nicht enthalten ist, ist der Mehrspielermodus. Das Original bot Splitscreen-Action und unterstützte sogar LAN-Gaming; Funktionen, die hier völlig fehlen.

Ich selbst habe ein wenig gezögert, was ich zuerst ausprobieren sollte, bevor ich mich schließlich dafür entschieden habe, dass mich das Originalspiel doch am meisten reizt. Gesagt, getan: Ich kehrte zur Pillar of Autumn zurück, die gerade die Covenant hinter sich gelassen hatte, und entdeckte eine seltsame Ringwelt mitten im Nirgendwo. Für alle, die mit Halo vertraut sind, ist es spannend zu sehen, wie viel sich verändert hat, und die Abfolge der Ereignisse, die zum endgültigen Absturz des Schiffs auf der Ringoberfläche führten, war nie so dramatisch wie jetzt.

Das Covenant aus Ghosts zu werfen macht immer noch genauso viel Spaß wie 2004, als diese Funktion zu Halo 2 hinzugefügt wurde, und passt hier auch perfekt.

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Bungies todernste Erzählweise hat das Tempo beschleunigt, und es fühlt sich auch so an, als würde viel mit einem Funkeln in den Augen passieren - nicht zuletzt dank Sergeant Major Avery Johnson (gespielt von Keston John, der David Scully ablöst). Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll, aber vielleicht braucht es ja eine Geschichte, die zu all den bunten Monstern passt, nicht zuletzt zu den Grunts, die für komische Erleichterung sorgen.

Wie dem auch sei, es bekommt immer noch Gänsehaut, auf die Ringwelt zu treten und die üppige, paradiesische Landschaft zu sehen, nur um dann von auskundschaftenden Allianz-Truppen auf der Suche nach Überlebenden getroffen zu werden. Wie im Original gibt es Unterstützung für Zwei-Spieler-Splitscreen-Koop sowie die Möglichkeit, online mit bis zu vier Spielern zu spielen. Die Geschichte entfaltet sich wirklich allein, aber mit mehr Spielern macht es natürlich mehr Spaß, sich durchzukämpfen und vor allem Warthogs mit echten Menschen am Maschinengewehr zu steuern.

Man trifft sowohl auf Gegner als auch auf Waffen, die im Original nicht vorhanden waren.

Halo Studios hat zudem mehrere Funktionen aus späteren Teilen beibehalten, wie zum Beispiel die Möglichkeit, mit dem L-Trigger zu sprinten und zu zielen, was sich ehrlich gesagt sehr natürlich anfühlt. Es fällt mir auf, dass es sich anfühlt, als würde man Halo so spielen, wie ich es in Erinnerung habe, und nicht so, wie es tatsächlich war. Wenn ich die Augen schließe, zeigt sich ungefähr, wie beeindruckend die Grafik wirkte und wie innovativ und ausgereift das Gameplay war. Deshalb bin ich dankbar, dass diese Funktionen vorhanden sind, aber für diejenigen, die möchten, ist es auch möglich, die meisten davon mit verschiedenen Totenköpfen zu deaktivieren, und man kann sogar anpassen, wo Gegner, Waffen und andere Elemente erscheinen, was eine nette Ergänzung ist. Einige Teile der Level wurden ebenfalls überarbeitet, in manchen Fällen ziemlich umfangreich (nicht zuletzt "Die Bibliothek"), was auf den ersten Blick eine Verbesserung ist, obwohl ich vermute, dass an manchen Stellen alles so skaliert wurde, dass vier Spieler im Koop Platz haben - etwas, das das Original, wie wir wissen, nie unterstützt hat -, und das lässt sie etwas leer wirken, wenn ich alleine spiele.

Kurz gesagt, es fühlt sich auf die richtige Weise wie Halo an, und die Kompositionen von Martin O'Donnell und Michael Salvatore zu hören, erinnert mich sehr deutlich daran, warum ich mich überhaupt so in dieses Universum verliebt habe. Halo: Combat Evolved war von Anfang bis Ende wirklich ein Meisterwerk, und dieses Gefühl hat auch in diesem Remake überlebt.

Master Chief wirkt durchweg solide, aber Sergeant Johnson ist gefährlich nah dran, eine Karikatur zu sein.

Vielleicht ist der wichtigste Aspekt eines Remakes jedoch die Grafik. Schließlich können wir so visuell sehen, dass sich etwas seit dem letzten Mal verändert hat. Ich habe meine Spielsitzungen mit etwas Halo Infinite abgewechselt, um zu sehen, wie viel sich seitdem verändert hat, und mit dem Wechsel zu Unreal Engine 5. Und ... es besteht kein Zweifel, dass dies um Kilometer atemberaubender ist. Einige Abschnitte sind absolut beeindruckend, und die späteren Abschnitte mit The Flood sind besonders beeindruckend. Kurz gesagt, der Wechsel zu einer neuen Grafik-Engine scheint absolut der richtige Schritt gewesen zu sein.

Die neue Mini-Kampagne heißt Operation: Meteorite und besteht aus drei Levels. Die Geschichte folgt Master Chief und Sergeant Johnson auf einer Mission vor der Hauptkampagne, die über dem kürzlich zerstörten Planeten Promise spielt. Das sorgt für eine ziemlich schicksalhafte Mission, aber wie erwähnt, bietet sie einen etwas leichteren Schlagabtausch als die Originalspiele. Es bietet dennoch hektische Action und mehrere wirklich intensive Begegnungen, nicht zuletzt mit den Brutes (denen wir sonst erst später in der Serie begegnet wären), bevor alles in einem wirklich brillanten Finale gipfelt, das ich nicht spoilern werde.

Ringworld ist fesselnder denn je. Vergiss nicht, dass es auch für die PS5 erscheint und im Game Pass enthalten ist.

Die Tatsache, dass Halo Studios in der Lage ist, etwas zu liefern, das sich so sehr wie klassisches Halo anfühlt, verheißt sehr viel Gutes für die Zukunft. Abgesehen von der offensichtlichen Tatsache, dass der Mehrspielermodus fehlt - etwas, das dem Spiel viel mehr Langlebigkeit hätte verleihen und es uns ermöglicht hätte, die glorreichen Blood Gulch-Kämpfe im Splitscreen nachzubilden - und der Tatsache, dass der Ton etwas leichter und eher wie eine Action-Pastiche wirkt als Bungies streng kontrolliertes Universum, ist dies Halo so, wie es sich anfühlen sollte.

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Die Gegner sind ikonisch, die Waffen fühlen sich durchgehend gut an, die Fahrzeuge in diesem Spiel sind immer noch besser als praktisch alles andere im Genre, die Grafik ist hervorragend und das Abenteuer sowie die Abwechslung erstklassig. "The Silent Cartographer" so zu erleben, wie ich mich an das Level erinnere, durch rosarote Retro-Brillen, brachte mir fast eine Träne in die Augen. Kurz gesagt, dieses Spiel lässt sich leicht Halo-Fans empfehlen, aber auch denen von euch, die noch nicht die Gelegenheit hatten, Master Chiefs ersten und vielleicht immer noch besten Moment zu erleben.