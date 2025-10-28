Halo ist auf dem Weg zur DreamHack Birmingham im März 2026

HQ

Vor kurzem ging die 2025 Halo Championship Series zu Ende, als Shopify Rebellion OpTic Gaming besiegte und zum letzten Champion für die Halo Infinite -Ära des HCS gekrönt wurde. Vor diesem Hintergrund begannen sich viele zu fragen, was die Zukunft für das HCS bringen wird, und anscheinend wird sich dies darum drehen, dass es mindestens 2026 eine Pause einlegt, um sich stattdessen auf kleinere, eigenständige Veranstaltungen zu konzentrieren.

Wir wissen, dass das HCS irgendwann zurückkehren wird, aber was das Jahr 2026 betrifft, wissen wir nur das, was in einem kürzlich erschienenen Halo Waypoint-Blogbeitrag kommuniziert wurde. Im Wesentlichen können wir Veranstaltungen von Drittanbietern erwarten, von denen viele von HCS-Partnerteams Cloud9, FaZe Clan, Shopify Rebellion und Spacestation veranstaltet oder unterstützt werden, sowie eine stärkere Betonung des Breitensports durch Organisatoren wie LVT und European Halo League.

Was größere Events betrifft, so wird das Jahr mit einem HCS Invitational -Turnier beim Halo Fest im Dezember enden, aber viel früher können wir uns darauf freuen, dass Halo im März für DreamHack Birmingham nach Großbritannien kommt.

Uns wurde gesagt, dass zwischen dem 27. und 29. März die besten Teams aus der ganzen Welt in die Stadt strömen werden, um um ein Stück eines Kuchens im Wert von 100.000 US-Dollar zu kämpfen. Wir haben noch keine zusätzlichen Informationen, die wir hinzufügen können, da wir jetzt darauf warten, dass DreamHack Neuigkeiten teilen, da es sich um ein offizielles DreamHack -Turnier handelt, das von der HCS unterstützt wird.

Zu guter Letzt können wir uns später im Jahr 2026 auf ein amerikanisches DreamHack -Turnier mit Halo freuen. Es ist unklar, was das sein wird, da DreamHack noch nichts an dieser Front angekündigt hat.

Vielleicht müssen wir also bis 2027 warten, bis das HCS für eine neue Ära von Halo zurückkehrt, vielleicht etwas, das mit dem kürzlich enthüllten Titel Campaign Evolved übereinstimmt?