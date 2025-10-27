Feiern Sie 25 Jahre Halo, indem Sie nächsten Winter am Halo Fest in Seattle teilnehmen

HQ

Nächstes Jahr wird ein sehr großes Jahr für Halo -Fans, denn es ist das 25-jährige Jubiläum der Shooter-Serie, etwas, das mit einem Remake der Kampagne von Halo: Combat Evolved und vielleicht auch etwas anderem gefeiert wird...

Aber das wird noch nicht alles sein, denn Halo Studios hat das Halo Fest enthüllt, eine Veranstaltung, die im Winter 2026 in Seattle stattfinden wird und aus einer dreitägigen Veranstaltung besteht, die eine Convention und ein Konzert umfasst.

In der Ankündigung für die Veranstaltung heißt es: "Wenn du die Musik liebst und jedes Mal, wenn du ein Saxophon siehst, an Halo 3: ODST denkst - das Halo Fest heißt dich willkommen. Wenn Sie alle Formen des Multiplayer-Modus lieben, einschließlich kooperativer und kompetitiver Spiele, heißt Sie das Halo Fest willkommen. Und wenn die Community als Ganzes ein großer Teil dessen ist, warum ihr diese Franchise weiterhin liebt - das Halo Fest heißt euch alle willkommen."

Halo Fest findet vom 11. bis 13. Dezember statt, wobei das Konzert am 11. Dezember stattfindet und die Feierlichkeiten zum Benaroya Hall in der Stadt führt, wo eine Veranstaltung in voller Länge stattfindet, bei der "25 Jahre der ikonischen Soundtracks gezeigt werden, die eine Rolle dabei gespielt haben, Halo zu dem kulturellen Prüfstein zu machen, der es heute ist". All dies wird von der Seattle Symphony aufgeführt.

Was die Convention betrifft, so wird sie sich dann über den 12. und 13. im Seattle Convention Center erstrecken und die "jährliche Pilgerreise für die ganze Community" sein, bei der wir "Community Stage, Synchronsprecher in der Anwesenheit, Cosplay-Wettbewerb, Meetups und mehr" erwarten können.

Sind Sie daran interessiert, nächstes Jahr an Halo Fest teilzunehmen?

