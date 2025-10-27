Shopify Rebellion zum Sieger der Halo World Championship 2025 gekrönt

HQ

Die Halo Championship Series ist für ein weiteres Jahr zu Ende gegangen. Nach ein paar zermürbenden Monaten voller Action ruht sich die Wettkampfszene nun wieder aus, nach einem arbeitsreichen Wochenende, an dem sogar die Zukunft von Halo enthüllt wurde.

Was die E-Sport-Seite der Aktivitäten betrifft, so fand gestern Abend das große Finale in Seattle statt, bei dem Shopify Rebellion und OpTic Gaming gegeneinander antraten. Es war ein großes Spiel zwischen zwei der besten Organisationen und Mannschaften der Saison, bei dem am Ende die eine die andere dominierte.

Shopify Rebellion setzte sich mit 4:1 gegen OpTic Gaming durch. Dieses Ergebnis bedeutet, dass Shopify Rebellion mit einem Preisgeld von $400.000 plus der letzten Trophäe der Halo Infinite Ära der HCS nach Hause ging.

Es ist unklar, was die Zukunft für kompetitive Halo bringen wird, da Halo: Campaign Evolved keinen Multiplayer-Teil enthält, aber uns wurde gesagt, dass das "HCS wird zurückkehren" bedeutet, dass wir bald eine weitere Halo Ankündigung von Halo Studios erwarten sollten?