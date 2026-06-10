Halo: Campaign Evolved und Gears of War: E-Day bieten beide Couch-Koop-Modus an

HQ

Viele Leute waren tief enttäuscht, als sich herausstellte, dass Halo 5: Guardians und Halo Infinite keinen lokalen Koop hatten. Für viele, die mit der Serie aufgewachsen sind, war dies ein prägendes Merkmal von Master Chiefs Abenteuern, und es machte Warthog-Rennen sicherlich viel bedeutungsvoller, wenn ein Freund während der Fahrt schießen konnte.

Aber... nun haben wir gute Nachrichten, denn der Xbox Store enthüllt, dass der lokale Koop im Halo-Universum zurückgekehrt ist und bis zu zwei Personen jeweils die Rolle des Master Chief übernehmen und die Covenant auf der ersten Ringwelt antreten können. Aber tatsächlich wird es noch besser, denn Gears of War: E-Day wird das ebenfalls unterstützen, wie wir auf Xbox Wire lesen können, dass es "Zwei-Spieler-Splitscreen" anbietet.

Halo: Campaign Evolved erscheint am 28. Juli, während Gears of War: E-Day am 6. Oktober Premiere feiert. Beide Titel werden außerdem sehr umfangreiche Sammlereditionen erhalten – darüber können Sie hier mehr lesen.