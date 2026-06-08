Halo: Campaign Evolved, bekommen Gears of War: E-Day und Fable alle Sammlereditionen
Sie sind alles ziemlich riesige Dinge, von denen wir vermuten, dass sie die Fans wirklich glücklich machen und sicherlich zu nachdenklichen Stücken für Sammler werden.
Eine der vielen Enthüllungen während der Xbox Games Showcase war die lang erwartete Ankündigung eines Veröffentlichungsdatums für das Unreal Engine 5-Remake von Halo: Campaign Evolved. Es soll bereits am 28. Juli erscheinen, und wie wir heute Abend berichtet haben, enthält es drei brandneue Missionen mit Master Chief in der Hauptrolle, die ein Jahr vor den Ereignissen von Halo: Combat Evolved stattfinden.
Als Bungie die Halo-Spiele entwickelte, war es üblich, dass Microsoft absolut verrückte Sammlereditionen von Master Chiefs Abenteuern herausbrachte, von denen die berühmteste die Legendary Edition von Halo 3 ist. Diese Ausgabe enthielt eine Nachbildung seines Mjolnir-Helms.
Und wenn Halo: Campaign erscheint, ist es wieder Zeit für Deluxe-Editionen. Und das gilt nicht nur für dieses Spiel; Gears of War: E-Day und Fable (die beide ebenfalls heute Abend, am 6. Oktober bzw. 23. Februar, veröffentlicht wurden) erhalten ebenfalls Deluxe-Editionen. Das bekommst du für dein Geld:
Halo: Campaign Evolved - Sammlerausgabe
- Die Xbox Series X Edition enthält Halo: Campaign Evolved physische Spiele-Disc und einen Premium Edition Upgrade-Gutscheincode
- Die PlayStation 5 Edition enthält Halo: Campaign Evolved physische Spiele-Disc und einen Premium Edition Upgrade-Gutscheincode
- Die Steam Edition enthält Halo: Campaign Evolved - Premium Edition Gutscheincode (enthält einen einzelnen Code für das Basisspiel und Premium Edition Upgrade-Inhalte)
- Sammelobjekt-SteelBook
- 12" Master Chief Statue
- Nachbildung von LED-Cortana-Chip mit wiederaufladbarem Kabel
- Drei originale Concept Art-Werke (11" x 17")
- Modernisierte Nachbildung des physischen Spielhandbuchs von Combat Evolved aus dem Jahr 2001 (nur auf Englisch, Französisch-Kanadisch, Französisch, Spanisch und Deutsch)*
- Alpha Halo Armory Pack, mit 5 Master Chief Rüstungsskins und 6 Waffenskins
- Kunst von Halo: Campaign Evolved Digital Artbook
- Halo: Hungry Buzzards Digitale Kurzgeschichte
- Digitales Spielhandbuch
Gears of War: E-Day – Sammleredition
- 15-Zoll-Sammeldiorama-Statue von Marcus Fenix und Dominic Santiago (benötigt 3 AAA-Batterien, nicht enthalten)
- 1:1-Maßstabs-Nachbildung von Carlos Santiagos COG-Tags aus Metall, Zinklegierung und Messing
- Ingame-Foto
- Lithografie
- Dankeskarte von The Coalition
- Luke Preece entwarf eine maßgefertigte SteelBook-Hülle®
- Verpackung für Sammlerausstellungen
- Gears of War: E-Day Basisspiel (Xbox-Kunden erhalten eine physische Disc, Steam-Kunden erhalten einen digitalen Code)
- Die Collector's Edition enthält außerdem das digitale Upgrade: Gears of War: E-Day Premium Edition, das bis zu 5 Tage Early Access, Bravo Squad Signature Weapon Pack, 1.000 Eisen (Premium-Ingame-Währung) und fünf saisonale Anpassungspakete umfasst, beginnend mit dem Emergence Pack zum Start (die übrigen Packs werden bei Veröffentlichung verfügbar sein).
Fable – Sammlerausgabe
- Physische Sammlerstücke
- Jack of Blades-Statuette
- Hardcover-Kunstbuch (nur auf Englisch)
- Sammelobjekt-SteelBook-Gehäuse®
- Custom Heroes Guild Siegel Pin
- Early Access – Spiele bis zu 5 Tage vor dem Launch
- Vollständiges Spiel (XBOX- und PlayStation-Kunden erhalten eine physische Disc, Steam-Kunden einen digitalen Code)
- Fable Premium Edition Inhaltspaket
- Fable: Order of the Hero-Erweiterung (erscheint nach dem Launch)
- Fable Digital Art Book & Soundtrack
Alle drei sind über den Xbox Game Studios Shop erhältlich: hier für Halo, hier für Gears und hier für Fable.