Halo: Campaign Evolved, bekommen Gears of War: E-Day und Fable alle Sammlereditionen

HQ

Eine der vielen Enthüllungen während der Xbox Games Showcase war die lang erwartete Ankündigung eines Veröffentlichungsdatums für das Unreal Engine 5-Remake von Halo: Campaign Evolved. Es soll bereits am 28. Juli erscheinen, und wie wir heute Abend berichtet haben, enthält es drei brandneue Missionen mit Master Chief in der Hauptrolle, die ein Jahr vor den Ereignissen von Halo: Combat Evolved stattfinden.

Als Bungie die Halo-Spiele entwickelte, war es üblich, dass Microsoft absolut verrückte Sammlereditionen von Master Chiefs Abenteuern herausbrachte, von denen die berühmteste die Legendary Edition von Halo 3 ist. Diese Ausgabe enthielt eine Nachbildung seines Mjolnir-Helms.

Und wenn Halo: Campaign erscheint, ist es wieder Zeit für Deluxe-Editionen. Und das gilt nicht nur für dieses Spiel; Gears of War: E-Day und Fable (die beide ebenfalls heute Abend, am 6. Oktober bzw. 23. Februar, veröffentlicht wurden) erhalten ebenfalls Deluxe-Editionen. Das bekommst du für dein Geld:

Halo: Campaign Evolved - Sammlerausgabe



Die Xbox Series X Edition enthält Halo: Campaign Evolved physische Spiele-Disc und einen Premium Edition Upgrade-Gutscheincode



Die PlayStation 5 Edition enthält Halo: Campaign Evolved physische Spiele-Disc und einen Premium Edition Upgrade-Gutscheincode



Die Steam Edition enthält Halo: Campaign Evolved - Premium Edition Gutscheincode (enthält einen einzelnen Code für das Basisspiel und Premium Edition Upgrade-Inhalte)



Sammelobjekt-SteelBook



12" Master Chief Statue



Nachbildung von LED-Cortana-Chip mit wiederaufladbarem Kabel



Drei originale Concept Art-Werke (11" x 17")



Modernisierte Nachbildung des physischen Spielhandbuchs von Combat Evolved aus dem Jahr 2001 (nur auf Englisch, Französisch-Kanadisch, Französisch, Spanisch und Deutsch)*



Alpha Halo Armory Pack, mit 5 Master Chief Rüstungsskins und 6 Waffenskins



Kunst von Halo: Campaign Evolved Digital Artbook



Halo: Hungry Buzzards Digitale Kurzgeschichte



Digitales Spielhandbuch



Gears of War: E-Day – Sammleredition



15-Zoll-Sammeldiorama-Statue von Marcus Fenix und Dominic Santiago (benötigt 3 AAA-Batterien, nicht enthalten)



1:1-Maßstabs-Nachbildung von Carlos Santiagos COG-Tags aus Metall, Zinklegierung und Messing



Ingame-Foto



Lithografie



Dankeskarte von The Coalition



Luke Preece entwarf eine maßgefertigte SteelBook-Hülle®



Verpackung für Sammlerausstellungen



Gears of War: E-Day Basisspiel (Xbox-Kunden erhalten eine physische Disc, Steam-Kunden erhalten einen digitalen Code)



Die Collector's Edition enthält außerdem das digitale Upgrade: Gears of War: E-Day Premium Edition, das bis zu 5 Tage Early Access, Bravo Squad Signature Weapon Pack, 1.000 Eisen (Premium-Ingame-Währung) und fünf saisonale Anpassungspakete umfasst, beginnend mit dem Emergence Pack zum Start (die übrigen Packs werden bei Veröffentlichung verfügbar sein).



Fable – Sammlerausgabe



Physische Sammlerstücke



Jack of Blades-Statuette



Hardcover-Kunstbuch (nur auf Englisch)



Sammelobjekt-SteelBook-Gehäuse®



Custom Heroes Guild Siegel Pin



Early Access – Spiele bis zu 5 Tage vor dem Launch



Vollständiges Spiel (XBOX- und PlayStation-Kunden erhalten eine physische Disc, Steam-Kunden einen digitalen Code)



Fable Premium Edition Inhaltspaket



Fable: Order of the Hero-Erweiterung (erscheint nach dem Launch)



Fable Digital Art Book & Soundtrack



Alle drei sind über den Xbox Game Studios Shop erhältlich: hier für Halo, hier für Gears und hier für Fable.