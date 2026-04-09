Halo: Campaign Evolved könnte möglicherweise Ende Juli veröffentlicht werden

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Kurz vor Ostern wurde bekannt, dass Halo: Campaign Evolved bereits vom Korea Game Rating and Administration Committee (GRAC) bewertet worden war. Das passiert typischerweise nur wenige Monate vor dem Launch, und wie wir bereits berichtet haben, beschließen Gerüchte, dass das Spiel während der Xbox Games Showcase am 7. Juni veröffentlicht wird.

Nun haben wir ein weiteres mögliches Startdatum, nachdem ein koreanischer Händler angekündigt hat, dass Halo: Campaign Evolved am 28. Juli erscheinen soll. Das ist ein Dienstag, ein typischer Wochentag für Microsoft-Spielveröffentlichungen. Als dies bemerkt wurde, verschwand das Datum schnell, aber aufmerksame Reddit-Nutzer konnten Screenshots als Beweis speichern.

Unterdessen haben Data Miner weitere Beweise gefunden, die tatsächlich den 28. Juli als Premierentermin stützen, nachdem zwei Termine entdeckt wurden: der 23. Juli und der 28. Juli. Microsoft veröffentlicht oft exklusivere Editionen, die es uns ermöglichen, fünf Tage früher zu starten, und es ist sehr wahrscheinlich, dass es genau darum geht.

Daten können sich natürlich ändern, aber sofern keine unvorhergesehenen Umstände auftreten, gibt es dennoch genügend Beweise, um diese Vermutung gut begründet zu machen.