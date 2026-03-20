Hallenweltmeisterschaften in Polen: vollständiger Spielplan (20.–22. März)
Vollständiger Spielplan der Hallenweltmeisterschaften 2026 in Kujawien-Pommern, Polen.
Die Hallenweltmeisterschaften 2026 in Kujawisch-Pommern, Polen, finden an diesem Wochenende von Freitag, dem 20. März, bis Sonntag, dem 22. März, statt. Sie finden nur ein Jahr nach den Hallenmeisterschaften von Nanjing, China (21.–23. März 2025), statt, die seit 2020 wegen Covid verschoben wurden.
Normalerweise finden die Hallenweltmeisterschaften im Leichtathletik alle zwei Jahre statt, daher werden die nächsten Ausgaben 2028 und 2030 in Bhubaneswar, Indien, und Astana, Kasachstan, stattfinden. Sie wechseln sich mit dem Outdoor-Wettbewerb ab, der im letzten Jahr in Tokio stattfand und im September 2027 in Peking stattfinden wird.
In Polen 2026 werden wir Superstars wie Armand 'Mondo' Duplantis, Keely Hodgkinson oder Kishane Thompson, 674 Athleten aus 118 Verbänden und 26 Leichtathletikwettbewerben sehen. Hier ist der vollständige Zeitplan:
Vollständiger Spielplan der Hallenweltmeisterschaften 2026
Zeiten in GMT (UK-Zeit), eine Stunde mehr in CET.
Freitag, 20. März
Morgensitzung:
- 10:05, M, 60 Meter, Siebenkampf
- 10:20, M, 60 Meter, Vorläufe
- 10:53, M, Weitsprung, Siebenkampf
- 11:08, W, 400 Meter, Vorläufe
- 11:39, W, Hochsprung, Finale
- 12:01, M, 400 Meter, Vorläufe
- 12:51, W, 800 Meter, Vorläufe
- 12:57, M, Kugelstoßen, Siebenkampf
- 13:26, M, 800 Meter, Vorläufe
Abendsitzung:
- 18:10, W, Kugelstoßen, Finale
- 18:16, M, Hochsprung, Siebenkampf
- 18:22, W, 1500 Meter, Vorläufe
- 18:54, M, 1500 Meter, Vorläufe
- 19:35, M, Dreisprung, Finale
- 19:42, W, 400 Meter, Halbfinale
- 20:16, M, 60 Meter, Halbfinale
- 20:44, M, 400 Meter, Halbfinale
- 21:22, M, 60 Meter, Finale
Samstag, 21. März
Morgensitzung:
- 10:05, M, 60 Meter Hürden, Siebenkampf
- 10:20, M, 60 Meter Hürden, Vorläufe
- 11:05, W, 60 Meter, Vorläufe
- 11:10, M, Stabhochsprung, Siebenkampf
- 12:00, X, 4x400 Meter Staffel, Finale
- 12:15, M, Hochsprung, Finale
- 12:22, W, 800 Meter, Halbfinale
- 13:08, M, 800 Meter, Halbfinale
Abendsitzung:
- 18:25, M, Stabhochsprung, Finale
- 18:34, M, 400 Meter, Finale
- 18:52, M, 1000 Meter, Siebenkampf
- 19:04, W, 3000 Meter, Finale
- 19:22, M, 3000 Meter, Finale
- 19:38, W, Dreisprung, Finale
- 19:48, M, 60 Meter Hürden, Halbfinale
- 20:14, W, 60 Meter, Halbfinale
- 20:40, W, 400 Meter, Finale
- 21:02, M, 60 Meter Hürden, Finale
- 21:20, W, 60 Meter, Finale
Sonntag, 22. März
Morgensitzung:
- 10:05, W, 60 Meter Hürden, Fünfkampf
- 10:20, W, Weitsprung, Finale
- 10:43, W, Hochsprung, Pentathlon
- 10:48, M, 4x400 Meter Staffel, Vorläufe
- 11:30 Uhr, M, Kugelstoßen, Finale
- 12:05, W, 4x400 Meter Staffel, Vorläufe
- 12:55, W, 60 Meter Hürden, Vorläufe
- 13:21, W, Kugelstoßen, Pentathlon
Abendsitzung:
- 17:40, W, Weitsprung, Pentathlon
- 17:55, W, Stabhochsprung, Finale
- 18:38, M, 1500 Meter, Finale
- 18:52, W, 60 Meter Hürden, Halbfinale
- 19:12, M, Weitsprung, Finale
- 19:22, W, 1500 Meter, Finale
- 19:38, M, 800 Meter, Finale
- 19:53, W, 800 Meter, Finale
- 20:03, W, 800 Meter, Fünfkampf
- 20:13, Sieg, 60 Meter Hürden, Finale
- 20:26, M, 4x400 Meter Staffel, Finale
- 20:47, W, 4x400-Meter-Staffel, Finale