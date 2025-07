Hades II veröffentlicht überraschenden Patch und verspricht, dass dies wirklich der letzte sein wird

HQ

Vor kurzem hat Hades II seinen 10. Patch veröffentlicht, von dem Supergiant Games behauptete, dass es das letzte Update vor dem mit Spannung erwarteten Start von 1.0 sein würde. Allerdings hat uns Hades II eine kleine Überraschung in Form eines weiteren neuen Patches bereitet.

Patch 11 besteht hauptsächlich aus Balance-Änderungen, Fehlerbehebungen und mehr. Es gibt nicht viele neue Inhalte, wie sie andere Updates in der Vergangenheit mit sich gebracht haben, aber es scheint, als würden wir der Veröffentlichung von 1.0 immer näher kommen. Eure Zodiac-Sand und Void-Lens (das sind die Geschenke, die man am Ende eines Unterwelt- oder Oberwelt-Durchlaufs erhält) werden in Prestige umgewandelt, wenn man einen Spielstand damit ladet.

Das liegt daran, dass alle an einem ähnlichen Ausgangspunkt stehen, wenn das wahre Ende zusammen mit Version 1.0 enthüllt wird. Ansonsten gibt es einige erhöhte Schadenszahlen für bestimmte Waffen, Segen und mehr, die ihr euch hier in der vollständigen Liste ansehen könnt.

Hades II ist jetzt im Early Access für PC erhältlich.