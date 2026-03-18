Haas F1 Team und Godzilla arbeiten für eine saisonlange Zusammenarbeit zusammen

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Godzilla, der König der Monster, wird in der Formel 1 starten... in Form einer speziellen Lackierung, die das Haas F1 Team beim Großen Preis von Japan (29. März) verwenden wird. Haas und Toho haben sich auf eine saisonlange Zusammenarbeit mit einer Reihe von "Aktivierungen" im Laufe des Jahres einigt, die "integriertes Branding" sowie weitere Inhalte und Merchandise sowohl im Sport- als auch in der Popkultur-Sphäre umfassen wird."

Der erste große Teil der Zusammenarbeit wird eine spezielle Lackierung für den Großen Preis von Japan nächste Woche sein, die die Fahrer Esteban Ocon und Oliver Bearman verwenden werden. Und später, vor dem Großen Preis der Vereinigten Staaten in Austin, wird Godzilla vor der Veröffentlichung von 'Godzilla Minus Zero' am 6. November (die Fortsetzung von Godzilla Minus One erscheint in derselben Woche in Japan) zu sehen sein.

Haas-Chef Ayao Komatsu sagte: "Es ist eine Ehre, eine globale Ikone wie Godzilla in diesen Sport zu bringen und in einem wichtigen Jahr für die Franchise aktiv zu werden. Wir möchten, dass unsere Fangemeinde sich verbünden und mit uns feiern, denn in dieser Saison wird es viel zu beschäftigen geben."

"Godzilla steht für unbeugsame Kraft und Widerstandsfähigkeit, ein Geist, der tief mit dem Willen des Haas F1 Teams resoniert, ständig Barrieren zu durchbrechen. Durch diese Zusammenarbeit können Sie sich darauf vorbereiten, dass Godzilla auf der schnellsten Bühne der Welt wütet! Wir versprechen, ein beispielloses Erlebnis zu bieten, das Fans sowohl von Godzilla als auch von Haas F1 Team auf der ganzen Welt begeistern wird", ergänzte der Chief Godzilla Officer bei Toho Co, Keiji Ota.

Der Große Preis von Japan am 29. März wird das Finale sein, bevor im April eine lange Pause aufgrund der Absagen der Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien stattfindet, bevor die Saison am 3. Mai in Miami wieder beginnt.

Als große Godzilla-Fans werden wir diese Zusammenarbeit genau verfolgen, die, ähnlich wie die Partnerschaft der F1 mit Disney, darauf abzielt, neue Zielgruppen zu erreichen und neue Fans für den Sport zu gewinnen.