Disney und Formel 1 kündigen eine Partnerschaft mit Webtoons, Merchandise und Erlebnissen an

Formel 1 und Disney sind wahrscheinlich zwei Dinge, die die meisten Leute nicht miteinander verbinden, aber buchstäblich alles zählt, wenn das Ziel ist, die Formel 1 für amerikanische Fans so attraktiv wie möglich zu machen: die Netflix-Serie, der Apple-Film und jetzt Disney-Merchandise. Die Partnerschaft zwischen Disney und der Formel 1 wurde angekündigt, oder besser gesagt, sie wird nach dem Start der "Fuel the Magic "-Kampagne beim Grand Prix von Las Vegas im November 2025 fortgesetzt.

Diese Kampagne beinhaltet immersivere Erlebnisse, ähnlich wie im vergangenen November während des Wochenendrennens in Las Vegas mit einer von Mickey Mouse inspirierten Show an den Fountains of Bellagio, beginnend mit den Eröffnungsrennen in Australien (6.–8. März) und Mexiko (13.–15. März) während der Grand-Prix-Wochenenden. Hier ist der vollständige F1-Kalender 2026.

Für Fans, die zu Hause zuschauen, bedeutet die Zusammenarbeit auch, ab dem 6. März Webtoon-Episoden, vertikale Comicserien, exklusiv auf den Webtoon-Plattformen zu bringen, mit neuen Episoden bei jedem Grand Prix, die Disney-Charaktere in der Welt der F1 vermischen.

Und spezielle Merchandise, darunter rennspezifische Artikel wie Shirts und Hüte, wird in Pop-up-Läden verkauft und teilweise auch im F1 Store online. Der Mickey Mouse im F1-Trikot wird zunächst nur in Australien erhältlich sein, mit einer weltweiten Einführung später in diesem Jahr.

Was hältst du von diesen Disney x Formel-1-Produkten? Interessierst du dich für eines davon?