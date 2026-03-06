GungHo ließ Let it Die nach 10 Jahren Online-Überlebensaction endlich sterben

HQ

Wir haben Let it Die (das Fans sich erinnern werden, dass es früher als Lily Bergamo bekannt war) ausführlich bei Gamereactor behandelt, als es vor etwa zehn Jahren veröffentlicht wurde, einschließlich Interviews mit dem Leiter der Grasshopper Manufacture, Suda51 (der kürzlich Romeo ist ein toter Mann veröffentlicht hat) und mit dem Komponisten und Musikkurator Akira Yamaoka. Entstanden als erste Zusammenarbeit zwischen GungHo Online und dem damals neu erworbenen GhM als Live-Service-Survival-Action-Spiel basierend auf dem Markenzeichen des Studios, ist es nun an der Zeit, ähm, Let it Die zumindest in seiner Online-Form.

Seitdem ist viel passiert: Grasshopper hat 2018 in kleinerem Maßstab seinen Indie-Status zurückgewonnen, wurde 2021 von NetEase übernommen und GungHo und Supertrick Games setzten den Live-Service fast ein Jahrzehnt lang fort.

Nun hat GOE angekündigt, dass das Original Let it Die am 31. August 2026 eingestellt wird, mit einer Offline-Version des skurrilen Titels, die im Herbst erscheinen wird. Dies ist der Trailer zu Let it Die Offline, einer Edition, die von der Community sehr gefragt wurde:

Ein Auszug aus der offiziellen Pressemitteilung:

Let it Die: End- und Offline-Modus

Nach Jahren des Turmkletterns, brutalen Bosskämpfen und Millionen von Todesfällen (und Wiedergeburten) wird das Original Let it Die zu einer Offline-Version. Was, dachtest du, wir würden Let it Die ?



Änderungen im Offline-Modus: Der Wechsel zu einer Offline-Version stellt sicher, dass Spieler Let it Die dauerhaft weiterspielen können, ohne das Risiko, durch Serverabschaltungen den Zugriff zu verlieren.



Wesentliche Unterschiede in der Version sind: Keine Serverwartung oder Online-Abhängigkeit, keine Mikrotransaktionen. Death Metal wird eingestellt.



Wenn Let it Die offline geht, ist das Spiel weiterhin sowohl im PlayStation Store als auch auf Steam verfügbar. Für bestehende Spieler wird die Offline-Version als zusätzliches DLC, den "Offline-Patch", auf beiden Plattformen zum Kauf verfügbar sein. Speicherstand-Übertragungen werden nur innerhalb derselben Plattform unterstützt.



Das Video beschreibt außerdem die zweite Staffel des Roguelite-Spin-offs Let it Die: Inferno, das im selben Universum spielt und nun neue PvE-Modi, Waffen und Gegner hinzufügen wird.