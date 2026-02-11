Suda51 über eine mögliche Zusammenarbeit mit Dennis Wedin von Hotline Miami: "Er würde die Kunst machen, ich würde das Spieldesign machen"

HQ

Romeo is a Dead Man ist jetzt verfügbar, und daher können Sie unsere Bewertung lesen, um alles über die neuesten und besten Produkte von Grasshopper Manufacture zu erfahren. Es stellt sich jedoch heraus, dass es nicht das einzige Spiel sein wird, das das japanische Studio dieses Jahr herausbringen wird.

Anlässlich der heutigen Veröffentlichung spricht in einer neuen Ausgabe der Grasshopper Direct-Show der Studio-CEO und Kreativdirektor Goichi Suda über Romeo und widmet den Milestone seinem verstorbenen Kollegen Tatsushi Fujita. Außerdem betont er ihre Absicht, sowohl eine physische Edition als auch eine Nintendo Switch 2-Version des Spiels zu veröffentlichen (wie vor ein paar Wochen Gamereactor bekannt gegeben wurde), und verrät dann, dass sie "fast zu 100 % sicher" sind, dass sie dieses Jahr noch ein weiteres GhM-Spiel veröffentlichen werden.

Über das parallel zu Romeo is a Dead Man entwickelte Projekt wurde nichts weiter bekanntgegeben, obwohl man angesichts der Studiogröße und des auf den verschiedenen Spiels gezeigten Teams einen kleineren Umfang erwarten würde. Es wird auch nicht Suda51s erhoffte Zusammenarbeit mit Dennis Wedin sein, so sehr er auch so schnell wie möglich mit dem Schöpfer von Hotline Miami zusammenarbeiten würde. Im Gespräch mit Gamereactor fragten wir Suda-san nach möglichen zukünftigen Kooperationen und erinnerten uns daran, wie er in der Vergangenheit mit Shinji Mikami (Shadows of the Damned) und Akira Yamaoka (Let it Die) oder kürzlich mit Darick Robertson (No More Heroes 3) und Hidetaka 'Swery65' Suehiro (Hotel Barcelona) zusammengearbeitet hatte.

"Ja, eine Person im Besonderen wäre Dennis Wedin, der Schöpfer von Hotline Miami. Ich kenne ihn schon eine Weile. Wir sprechen schon lange darüber, darüber, gemeinsam etwas zu machen, irgendwie zusammenzuarbeiten."

Dann erläutert Suda-san und schlägt sogar die Rollen vor, die sie als Co-Entwickler im Kollaborationsprojekt übernehmen würden:

"Er macht großartige Kunst. Ich denke, wir könnten etwas richtig Cooles machen, wenn Dennis die Kunst für das Spiel machen lässt und ich als Spieldesigner fungieren würde. Wer weiß, ob es passieren wird oder wie lange es dauern würde. Aber das ist etwas, worüber wir schon lange sprechen, dass wir uns endlich zusammentreffen und irgendwann etwas unternehmen. Deshalb würde ich gerne in naher Zukunft mit ihm zusammenarbeiten."

Vergessen wir nicht, dass Jasper Byrne, der Hauptkomponist von Hotline Miami, einer der vielen Künstler ist, die im großartigen Soundtrack von Romeo is a Dead Man enthalten sind. Aber wie stellst du dir ein unvermeidlich gewalttätiges, psychedelisches Spiel von Suda und Wedin vor?