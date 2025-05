Großer Telefonausfall in Spanien nach Stromausfall im April

HQ

Die neuesten Nachrichten über Spanien . Am Dienstag stand Spanien vor einem weiteren großen Infrastrukturausfall, als ein großflächiger Ausfall von Telefónica die Festnetz-Sprachdienste, einschließlich der Notfall-Hotlines, in mehreren autonomen Gemeinschaften unterbrach, wie spanische Medien berichteten.



Notrufnummern wie die 112 waren in mehreren Regionen betroffen, was zu vorübergehenden Alternativnummern führte. Der Vorfall, der Berichten zufolge mit den jüngsten Netzwerk-Upgrades zusammenhängt, ereignete sich nur wenige Wochen nach einem beispiellosen Stromausfall, der einen Großteil der Iberischen Halbinsel in Dunkelheit versetzte.