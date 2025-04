14 Stunden als echtes Sinluz: Die seltsame Erfahrung des großen Stromausfalls in Spanien

HQ

Hinweis für die Leser: Die Befleckten von Elden Ring werden in Spanien "Sinluz" (ohne Licht) genannt.

Gestern, am 28. April 2025, um 12:33 Uhr, verlor das spanische Stromnetz plötzlich in nur fünf Sekunden 15 Gigawatt Strom, was etwa 60 % des gesamten Bedarfs des spanischen Territoriums entspricht. Daraus resultierte das, was bereits als "The Great Blackout " bekannt ist, eine Periode des "absoluten Nullpunkts" ohne jegliche Stromversorgung, die den größten Teil des Tages und je nach Region sogar bis in die Nacht andauerte.

Durch den Stromausfall war die gesamte Iberische Halbinsel, etwa 60 Millionen Menschen, ohne Strom und damit auch ohne Zugang zum Internet oder zu Telefonnetzen, völlig von der Kommunikation abgeschnitten. Aufgrund der Besonderheiten der Inselsysteme und der kontinentalen Verbindungen umfasste dies ganz Portugal (und nach einigen Quellen auch Südfrankreich), nicht jedoch die Kanarischen Inseln und die Balearen. Es wird gesagt, dass der Stromausfall auf der iberischen Halbinsel wie eine Brandmauer wirkte, die die Ansteckung der Energiekatastrophe auf andere Länder im übrigen Europa eindämmte.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels (sofern die Netzstabilität dies zulässt) kennen wir die Ursachen noch nicht. Wir kennen zwar die Zwischenfälle, wie z.B. "einen großen Leistungsschwankungen", aber nicht, was ihn überhaupt verursacht hat. In Ermangelung der ganzen Wahrheit, so sehr ich auch mit verschiedenen politischen und sozialen Reflexionen und anderen Gedanken vollgestopft bin, kann ich nur rekapitulieren, was passiert ist und wie wir uns dabei gefühlt haben.

Ich denke, es gab zwei sehr natürliche Reaktionen, die sich in vielen Teilen der Karte wiederholten. Die erste, zumindest in unserem Fall, war fear. Um es ganz offen zu sagen. Ich kann es als "Ärger", "Unbehagen" oder "Besorgnis" tarnen, aber das erste, was mir in den Sinn kam, als mir klar wurde, dass das Ausmaß des Angriffs über das Regionale hinaus über das Multinationale hinausging, war, auch in all seiner Lautstärke, dass es sich um einen Angriff handelte. Und wir alle müssen vorsichtig sein, diese Möglichkeit nicht an andere weiterzugeben, aber man muss nicht Live Free or Die Hard gesehen haben, um zu wissen, was ein totaler Blackout bedeuten kann, wofür er verwendet werden kann oder was als nächstes kommen kann. Vor allem in der aktuellen geopolitischen Lage.

Innerhalb weniger Minuten war es unmöglich, jemanden zu kontaktieren. Kein Krieg hatte begonnen (schon wieder einer), kein Vulkan war ausgebrochen (schon wieder einer), keine Pandemie war ausgebrochen (schon wieder eine), aber der Landverkehr begann ernsthafte Störungen zu erleiden: Züge hielten mitten im Nirgendwo an und Ampeln gingen im Herzen der Großstädte aus. Ein Arbeitskollege konnte nichts von seinem Sohn hören, der in Granada zeltete. Ein anderer seiner Frauen machte sich Sorgen, dass bei ihr die Wehen einsetzen könnten. Ich konnte auch nichts von meiner Mutter mit eingeschränkter Mobilität hören, die bald aus Valencia zurückkehren würde. Am Ende waren diese Fälle geringfügig, wenn man an die Menschen denkt, die zu diesem Zeitpunkt eine Operation oder einen Notfall im Krankenhaus hatten. Oder diejenigen, die stundenlang isoliert in einem Aufzug, in der U-Bahn oder auf einem Gerüst verbracht haben. Oder, wie es scheint, die am weitesten verbreitete Konsequenz, die mehr als 35.000 Fahrgäste, die die Rettungskräfte aus stehenden Zügen retten mussten.

Es schien, als ob nichts Ernsthaftes passierte, aber die Trennung gab das Gefühl, dass es passieren könnte, und das war genug. Die zweite Reaktion, nachdem man die Situation angenommen hatte, war ein lächerliches Erstaunen darüber, wie sehr wir darauf angewiesen sind, verbunden zu sein. Sowohl an das Stromnetz als auch an das Internet. Dass wir die Schalter des Lichts einschalten, das nicht angeht, wenn wir Badezimmer und Schlafzimmer betreten, ist fast liebenswert, lustig, aber nicht so sehr, dass wir mehr oder weniger auf unsere Handys schauen. Nicht nur, um zu überprüfen, "ob es schon zurück ist", sondern als eine Art Zwangsstörung, die bereits unter dem Abstinenzsyndrom steckt.

Vielleicht lehrt uns diese erzwungene Trennung etwas. Das ist es, worauf ich heute hinauswollte, und was ich im Folgenden zum Schluss bringen möchte. Vielleicht, und das ist wahrscheinlicher, sehnen wir uns danach, zu dem zurückzukehren, was wir vor ein paar Stunden hatten, zu unserer einvernehmlichen Abhängigkeit, zu unseren Minidosen Dopamin. Und alles vergessen.

So vergingen die Stunden eines seltsamen Tages. Menschen, die überreagieren, mit jedem Recht der Welt angesichts der Ungewissheit und der beiden vorangegangenen Punkte, indem sie Krüge mit Wasser, Brote und Dosen mit Sardinen tragen. Als ob irgendein europäischer Staatschef uns empfohlen hätte, Vorräte für mehrere Tage anzulegen. Menschen, viele Menschen, die an einem so heißen Frühlingstag etwas sehr Gesundes taten: Ausgehen. Auf. Das. Straße. Mehr Menschen als je zuvor in Parks und auf Plätzen, um die Gelegenheit ausnahmsweise einmal richtig zu nutzen.

Alles in allem ein verfeinerter Hauch. Manchmal, ähnlich wie die Luft, die man atmete, verzeihen Sie die Analogie, wenn man in den härtesten Tagen des Lockdowns während der Pandemie in die Außenwelt hinausging. Als ob die Farben anders wären, als ob man diesen Baum, dieses Pflaster, diesen Laden nicht schon früher bemerkt hätte. Als ob sie nicht von Anfang an da wären.

In der Zwischenzeit navigieren sie durch ein Meer von Fake News und Fehlinformationen. Ohne Daten ging ich zum Auto, um analoges Radio zu hören. Nachbarn und andere Gruppen hatten in einer flüchtigen Mitteilung nach dem Blackout mitgeteilt, dass Süditalien und sogar Deutschland bereits betroffen seien. Auf der Straße oder bei Bekannten sprach man schon von "halb Europa". Werde ich in zwei Tagen zur Comicon in Neapel reisen können, wenn die Züge da sind? "Sie haben gerade den gesamten Bahnhof Atocha in Madrid evakuiert." Und die Lebensmittel und Medikamente im Kühlschrank? Alles verwöhnt. Der Verstand suchte nach den unmittelbaren Informationen und den ständigen Auswirkungen, die die sozialen Netzwerke vom Mobiltelefon aus beheben, fand aber nur eine Art kaputtes Telefonspiel und wieder einmal eine Kombination aus Sorge und verständlicher Verärgerung. "Und wie kann ich die dänische Zentrale von Gamereactor darüber informieren, was wirklich mit ihren spanischen Mitarbeitern passiert?" "Komm schon, ich muss etwas offline auf meinem Laptop schreiben, damit ich den Tag nicht verschwende" "Wie wäre es, wenn ich ein bisschen Mario Kart auf der Switch spiele, die noch Akkulaufzeit hat?"

Glücklicherweise tat Red Eléctrica gegen 15:00 Uhr, was es versprochen hatte, und der Ausfall dauerte von diesem Zeitpunkt an 6 bis 10 Stunden, kurz bevor er anfing, die Köpfe der Leute zu sehr durcheinander zu bringen. Denn wir wissen aus ganz aktuellen Beispielen, wie sich Anspannung und Nervosität auf das Sozialverhalten auswirken, so vorbildlich sie gestern noch in der Regel gewesen zu sein scheinen.

Bis 2:00 Uhr morgens hatten wir keine Netze in Ciudad Real, so dass das Ende des Tages und der Einbruch der Nacht in völligem Blackout stattfanden. Stress und Angst begannen zu weichen, als auf dem alten Transistor von "prozentualer Genesenheit" und "Rückkehr zur Normalität" die Rede war. Wir waren immer noch gefesselt, griffen unwillkürlich nach dem Handy, um "etwas zu überprüfen", aber eine höhere Hand fing an, uns zurückzuhalten. Der Himmel begann sich mit Sternen zu überziehen, die sauberer und heller waren als je zuvor. Es ist erstaunlich, wie eine so kleine Stadt eine so schöne Aussicht mit Lichtverschmutzung verderben kann. Ich hatte das Gefühl, in völliger Dunkelheit durch die Straßen zu schlendern, den Hügel hinaufzusteigen, um den historischen, hoffentlich unwiederholbaren Anblick zu sehen.

Aber dann erregten die beiden Kerzen, die wir auf dem Wohnzimmertisch als einzige konstante Lichtquelle im ganzen Haus hatten, meine Aufmerksamkeit. Der Verstand wollte seinen Anteil am After-Dinner-Fernsehen als etwas Notwendiges, das nicht wirklich notwendig ist, aber die archaische und minimalistische Lösung, warm und flimmernd, rief unerwartet zur Ruhe auf. Eine plötzliche Gelegenheit zum Nachdenken und Meditieren. Ein Moment fast unfreiwilliger Entspannung. Ein anderes, willkommenes Gefühl von Schlaf. Eine Erinnerung und eine Warnung an die Sinluz Ich werde es bis heute Abend vergessen haben.