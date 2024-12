Der ehemalige dänische Nationaltrainer könnte als Lopeteguis Nachfolger bei West Ham ernannt werden

HQ

Julen Lopetegui, der im Mai 2024 als Nachfolger von David Moyes zum Trainer von West Ham ernannt wurde, könnte seine Amtszeit beim Team aus East London sehr bald beenden.

Der Beginn der Ära von Ruud van Nistelrooy bei Leicester, dem 3:1-Sieg gegen West Ham in einem Spiel, das deutlich von der Verlierermannschaft dominiert wurde, die nur 1 von 31 Toren verwandeln konnte, könnte das Ende von Lopeteguis kurzer Ära bei West Ham sein. In letzter Zeit waren es die eigenen West-Ham-Fans, die das "Entlassene am Morgen" nannten und ihre Unzufriedenheit mit dem Spanier (ehemals bei Spanien, Real Madrid und Sevilla) zum Ausdruck brachten.

Eine Entscheidung wurde noch nicht getroffen, und laut Sky Sports ist der Vorstand von West Ham 60/40 geteilt, was die Entscheidung angeht, ihn zu entlassen. Eine Entscheidung sollte bis Freitag getroffen werden, sagen die Quellen.

Sollte es dazu kommen, so der Sky-Sportjournalist Florian Plettenberg, ist Kasper Hjulmand, ehemaliger Trainer der dänischen Nationalmannschaft, von 2020 bis zu seinem Rücktritt im Jahr 2024 einer der Anwärter, der ihn ersetzen könnte. Während seiner Amtszeit führte Hjulmand Dänemark bei der EM 2020 ins Halbfinale, wo er durch einen umstrittenen Elfmeter mit 1:2 gegen England verlor.

Zuvor war er Trainer des FC Nordsjælland. Davor spielte er von 1987 bis 1998 in Randers Freja, Herlev IF und B.93.

Derzeit liegt West Ham auf dem 14. Platz, sechs Punkte vor dem Abstieg. Sie haben sieben Spiele verloren.