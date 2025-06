GP von Österreich: Zeiten und Kanäle, um die Formel 1 an diesem Wochenende live zu sehen

HQ

An diesem Wochenende kommt der mit Spannung erwartete F1-Film in die Kinos. Mit Brad Pitt in der Hauptrolle und in der Saison 2023 und 2024 in echten Grand Prix gefilmt, hat er begeisterte Kritiken erhalten, auch hier bei Gamereactor. Und es wird zufällig zur gleichen Zeit veröffentlicht, in der die F1-Saison 2025 fortgesetzt wird.

Die Formel 1 kehrt diese Woche nach Europa zurück, was für die Fans auf dem Alten Kontinent eine gute Nachricht ist. Sie müssen nicht mehr lange bleiben, um das Rennen zu sehen, denn der GP von Österreich findet zur in Europa üblichen Zeit statt. Und an diesem Wochenende gibt es auf dem Red Bull Ring in Spielberg kein Sprintrennen.

Merken Sie sich die Zeiten für den GP von Österreich an diesem Wochenende gut an:

Zeiten für den Großen Preis von Österreich



FP1: Freitag, 27. Juni um 12:30 Uhr BST, 13:30 Uhr MESZ



FP2: Freitag, 27. Juni um 16:00 Uhr BST, 17:00 Uhr MESZ



FP3: Samstag, 28. Juni um 11:30 Uhr BST, 12:30 Uhr MESZ



Qualifying: Samstag, 28. Juni um 15:00 Uhr BST, 16:00 Uhr MESZ



Rennen: Sonntag, 29. Juni um 14:00 Uhr BST, 15:00 Uhr MESZ



Wo kann man den GP von Österreich live sehen?

Die Formel 1 ist in den meisten Ländern in der Regel auf kostenpflichtige Kanäle beschränkt. Hier ist eine Liste der offiziellen Sender des Großen Preises von Österreich und des Rests der Formel 1-Saison in ausgewählten Ländern Europas: