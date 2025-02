Goya Awards (spanische Oscars) enden mit überraschendem Ex-aequo-Gewinn: Zwei Filme teilen sich den Preis für den besten Film

HQ

Die Goya Awards, die "spanischen Oscars", wurden am gestrigen Samstagabend verliehen, mit einem Ergebnis, das niemand kommen sah: der erste Ex-aequo-Preis für den besten Film in der 39-jährigen Geschichte der Awards, was bedeutet, dass sich zwei Filme die Preise teilen, und beide gelten als Gewinner: El 47 und La Infiltrada (Undercover auf Englisch).

Es ist erst das zweite Mal, dass ein Film am Goya-Preis teilnimmt... Und das erste Mal mit dem größten Preis von allen. Das einzige andere Mal gab es 1991 für den besten Kurzfilm.

Die Crew beider Filme betrat die Bühne, mit einem Gefühl des Erstaunens, aber vor allem mit Dankbarkeit und Freude darüber, dass sich zwei Filme den prestigeträchtigsten Preis des spanischen Kinos teilen konnten. Die beiden Filme haben Gemeinsamkeiten, da beide auf realen politischen Ereignissen aus dem 20. Jahrhundert basieren.

El 47 unter der Regie von Marcel Barrena erzählt die Geschichte eines Busfahrers aus Torrebaró, einem Randviertel von Barcelona, der kurz nach dem Tod der Franco-Diktatur einen Bus entführte, der bessere soziale Dienstleistungen in seinem Viertel forderte. Der Film gewann vier weitere Preise, darunter als bester Hauptdarsteller für Eduard Fernández und Special Effects.

Undercover, unter der Regie von Arantxa Echevarría, erzählt die Geschichte einer Polizistin, die für die Terroristenband ETA undercover arbeitete. Carolina Yuste gewann auch den Preis als beste Hauptdarstellerin.

Zu seinen weiteren Auszeichnungen gehören Pedro Almodóvar für das beste adaptierte Drehbuch für Das Zimmer nebenan, Alberto Iglesias' Musik für denselben Film, Emilia Pérez als bester europäischer Film und Richard Gere (der derzeit in Madrid lebt) erhielt einen Ehrenpreis.