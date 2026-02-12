Gothic Remake startet im Juni

HQ

Wenn Sie sehnsüchtig auf Neuigkeiten zum kommenden Remake von Gothic 1 gewartet haben, haben wir etwas Angenehmes zu teilen. Entwickler Alkimia Interactive und Publisher THQ Nordic haben das Veröffentlichungsdatum für das Gothic Remake bekannt gegeben und berichtet, dass wir im Sommer in das RPG einsteigen können.

Geplant für PC, PS5 und Xbox Series X/S (aber nicht für die Nintendo Switch 2), wird Gothic Remake am 5. Juni erscheinen, was etwas später als ursprünglich erwartet ist. Zu diesem Anlass wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der einen Eindruck davon gibt, was das Spiel zum Start bieten wird.

Für weitere Informationen zu Gothic Remake könnten Sie auch unsere neueste Vorschau des Spiels interessieren, die uns sehr beeindruckt hat, als wir es zuletzt 2025 auf der Gamescom aus erster Hand gesehen haben.