Golf GTI stellt auf dem Nürburgring Rundenrekord für Frontantriebsfahrzeuge auf

HQ

Während der Honda Civic Type R früher den Rekord für Frontantriebsserienfahrzeuge auf dem legendären Nürburgring hielt, einer Rennstrecke, die noch heute für Tests und Entwicklung von Fahrzeugen fast aller Haupthersteller genutzt wird, besteht dieser Rekord nicht mehr.

Wie Car and Driver bestätigen kann, hat VOlkswagen offiziell den Rekord mit dem neuen Golf GTI Edition 50 geholt, einer Jubiläumsausgabe des neuesten Autos der ikonischen Serie, der den "Ring" in 7:44,523 überrundete und damit knapp die 7:44,881 des Type R schlug.

Der GTI Edition 50 verfügt über 325 PS und war mit dem optionalen GTI Performance Package ausgestattet, das ein abgestimmtes Fahrgestell, leichte Räder, Bridgestone Potenza Rack Semi-Slick-Reifen und vieles mehr hinzufügt.

Es ist natürlich unklar, wie lange dieser Rekord Bestand haben wird, aber Volkswagen hat auch darauf hingewiesen, dass dies die schnellste Zeit ist, die ein Serienfahrzeug in der Firmengeschichte aufgestellt hat.