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Nein, heute Morgen weckt dich kein Erdbeben auf, es sind die Stampfen des Königs der Monster, Godzilla. Takashi Yamazaki ist zurück, nachdem er den Oscar-prämierten Godzilla Minus One inszeniert hat, um uns die Fortsetzung Godzilla Minus Zero zu geben, die kürzlich einen First-Look-Teaser erhielt, um uns allen einen Vorgeschmack auf das Kommende zu geben.

Der Teaser-Trailer beginnt mit einem zerstörten Tokio der 1940er Jahre. Uns wird gesagt, dass seit den Ereignissen von Godzilla Minus One zwei Jahre vergangen sind. Selbst wenn die Helden des ersten Films dachten, sie hätten Godzilla besiegt, sind sie immer bereit für eine neue Bedrohung, und jetzt taucht eine aus den Tiefen des Ozeans auf.

Der Trailer dauert etwas mehr als dreißig Sekunden, daher bekommen wir nicht viel Inhalt, aber wir sehen unseren Protagonisten Kôichi Shikishima, der durch scheinbar schwebende Stadtruinen fliegt, und Godzilla, der sein Beef über den Ozean in die USA bringt, wenn man nach seinen Interaktionen mit der Freiheitsstatue blickt.

Godzilla Minus Zero erscheint am 6. November.