Ghost of Tsushima bekommt 2027 eine Anime-Serie

Es hört sich so an, als hätten Chad Stahelski und seine Crew begonnen, mit einigen großen Stars über den kommenden Ghost of Tsushima-Film zu sprechen, aber das ist nicht das einzige nicht-interaktive Abenteuer, das wir in Zukunft aus dem neuesten Universum von Sucker Punch sehen werden.

Crunchyroll und PlayStation Productions verraten, dass der Regisseur von Star Wars: Visions - The Duel zusammen mit Aniplex eine Anime-Serie auf Basis von Ghost of Tsushima entwickelt. Die Serie soll 2027 Premiere feiern und sich speziell um den Koop-Modus des Spiels, Legends, drehen. Das bedeutet wahrscheinlich, dass es sehr action- und kampforientiert sein wird, so dass diejenigen unter euch, die The Duel gesehen haben, vielleicht einen Hinweis darauf haben, was euch in zwei Jahren erwartet.

Wenn man den bereits erwähnten Film Ghost of Yotei, der später in diesem Jahr in die Kinos kommt, und jetzt diese Anime-Serie bedenkt, ist es ziemlich klar, dass PlayStation glaubt, dass dieses Universum ein enormes Potenzial hat. Nicht gerade überraschend nach dem Erfolg der Spiele und dem Shōgun von FX.

