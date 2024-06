Bericht: Hiroyuki Sanada könnte die Hauptrolle im Ghost of Tsushima-Film spielen

HQ

Wir wissen nicht viel über Chad Stahelskis Ghost of Tsushima-Film, abgesehen von der Tatsache, dass er kommen wird. Jetzt haben wir vielleicht ein paar Details darüber, wie die Besetzung aussehen wird, denn laut DanielRPK (via The Game Awards) wird Shogun-Star Hiroyuki Sanada für eine Rolle ins Auge gefasst.

Es ist unwahrscheinlich, dass Sanada die Rolle von Jin Sakai übernehmen wird, wenn man bedenkt, dass der Protagonist von Ghost of Tsushima im Spiel als jüngerer Mann dargestellt wird. Sanada hat bereits mit Stahelski an John Wick: Kapitel 4 gearbeitet, so dass wir ihn definitiv in diesem Film sehen könnten.

Wen sollte Sanada deiner Meinung nach in Ghost of Tsushima spielen?