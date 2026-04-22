Gesichtserkennungssysteme werden im gesamten Vereinigten Königreich eingeführt

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Im Vereinigten Königreich wird bald Live-Gesichtserkennungstechnologie (LFT) im ganzen Land eingeführt. Die Hardware dreht sich im Grunde um Kameras, die an Vans in belebten Straßen montiert und genutzt werden, um Menschen beim Vorbeigehen zu identifizieren. Ziel ist es, bei der Aufspürung und Strafverfolgung von Kriminellen zu helfen, wodurch die Zeit und das Personal, das die Metropolitan Police benötigt, um solche Beweise und Informationen zu finden, verkürzt.

Dies tritt nun in Kraft, da ein kürzliches Gerichtsverfahren gescheitert ist, wobei die Begründung dafür ist, dass die LFT diskriminierend oder willkürlich verwendet werden könnte. Zwei Kläger argumentierten, dass sie während der Testphase in London durch die Technologie falsch identifiziert worden seien, was zu dem alten Ereignis führte, das nun mit der Entscheidung des High Court abgeschlossen wurde, dass Diskriminierung das System nicht infizieren könne.

Während viele den Big Brother, das "ständig beobachtenden" Element der Technologie und dessen letztendliche Folgen befürchten mögen, einschließlich der Missbrauch biometrischer Daten derjenigen, die sie scannt, wird das mit diesen Behauptungen verbundene Risiko als "nur minimal" angesehen.

Zum Ausbau der LFT hat Polizeiministerin Sarah Jones ( laut BBC News) erklärt: "Ich begrüße das heutige Urteil, denn es kann keine echte Freiheit geben, wenn Menschen Angst vor Kriminalität in ihren Gemeinden haben. Live-Gesichtserkennung ortet nur gezielt gesuchte Personen – gesetzestreue Bürger haben nichts zu befürchten. Diese Technologie bringt gefährliche Vergewaltiger und Mörder hinter Gitter – und ich bezweifle jede Gruppe, die das als unzivilisiert bezeichnet. Wir führen landesweit Gesichtserkennung mit Rekordinvestitionen ein, um die Gemeinschaften sicher zu halten."