Gerücht: Tifa tritt bei Street Fighter 6

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Capcom hat großartige Arbeit geleistet, neue Kämpfer und Inhalte zu Street Fighter 6 hinzuzufügen und das Spiel konstant relevant und beliebt zu halten. Erst vor einem Monat ist die Street Fighter III-Legende Alex zum Kader gestoßen, und nun wartet die Community darauf, wer als Nächstes dran ist.

RnK_Clan auf Reddit, die sich bisher als zutreffend bezüglich Street Fighter 6 Leaks erwiesen haben, behauptet nun, zu wissen, auf welche Charaktere wir uns als nächstes freuen können, wenn Staffel 4 beginnt. Anscheinend werden es Vega, Gouken, Haggar und Tifa sein. Die ersten beiden sind aus der Street Fighter-Reihe bekannt, während Haggar ursprünglich als Brawler in Final Fight entstand – und Tifa, wie ihr wahrscheinlich wisst, gehört zu Final Fantasy VII.

Die Information ist nicht bestätigt, und laut sozialen Medien sind viele Fans unzufrieden, da die meistgewünschten Charaktere Dudley und Makoto zu sein scheinen. Wir melden uns mit weiteren Details zurück, sobald wir sie haben, aber hoffentlich dauert es nicht mehr lange, bis Informationen über Staffel 4 von Street Fighter 6 durchsickern.

Vorausgesetzt, das sind tatsächlich die Kämpfer – was haltet ihr von der Aufstellung?