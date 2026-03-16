Gerücht: The Wolf Among Us hat einen aktuellen Port in Arbeit

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The Wolf Among Us 2 bleibt für uns vielleicht so rätselhaft wie einer der vielen Fälle, die Bigby Wolf in Fabletown lösen muss, aber es scheint, als könnten wir bald die mit Spannung erwartete Fortsetzung wieder enthüllt sehen. Ein aktueller Bericht von Press Over fiel uns ins Auge, und nun haben wir nicht nur Details zum The Wolf Among Us -Nachfolger, sondern auch zu einer aktualisierten Version des Originalspiels.

Wie von MP1st berichtet, wird The Wolf Among Us ebenfalls einen Port der aktuellen Generation erhalten. Das Partnerstudio, das mit Telltale an The Wolf Among Us 2 arbeitet – das nun voraussichtlich der argentinische Entwickler Trick Studio wird – arbeitet ebenfalls an einer technischen Überarbeitung des Spiels von 2013.

Wie die Reddit-Community des Spiels herausgefunden hat, wurden im März 2025 zwei Projekte auf der Website von Trick Studio gelistet. Diese Projekte wurden von der Seite entfernt, aber sie erwähnten eine Fortsetzung von The Wolf Among Us und eine Portierung des ersten Spiels. Da Telltale bereits Engines für The Wolf Among Us 2 wechselt, wäre es sinnvoll, dem alten Spiel einen frischen Anstrich zu geben. Es schadet auch nicht, das Publikum über das Geschehen im ersten Spiel aufzufrischen.