Bericht: Neue Version von The Wolf Among Us 2 soll dieses Jahr enthüllt werden, veröffentlicht 2027

Es ist weit über ein Jahrzehnt her, seit Telltale uns erstmals mit seiner Interpretation von Bigby Wolf und Bill Willinghams Fables-Universum geehrt hat. Es sind fast zehn Jahre vergangen, seit wir die Enthüllung von The Wolf Among Us 2 bekommen haben. Doch obwohl es uns 2017 erstmals enthüllt wurde, sind wir unserer Fortsetzung nicht näher.

Zumindest sah es so aus. Ein neuer Bericht von Press Over deutet darauf hin, dass The Wolf Among Us 2 in diesem Jahr möglicherweise eine frische Enthüllung bekommen wird, nachdem es sich in der zweiten Entwicklungsphase befindet. Laut Informationen von Press Over wurde das Spiel seit etwa Ende 2025 gemeinsam in Argentinien entwickelt.

Dies wird offenbar 2027 zur Veröffentlichung von The Wolf Among Us 2 führen. Wie immer bei solchen Berichten sollte man es mit Vorsicht genießen, bis etwas Offizielleres bestätigt ist. Da wir jahrelang nur Funkstille von The Wolf Among Us 2 hatten, ist es schwer zu glauben, dass es so bald auf uns zukommen könnte, aber seltsamere Dinge sind schon passiert.