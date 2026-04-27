Gerücht: The Super Mario Galaxy Movie soll am 5. Mai auf Heimvideo veröffentlicht werden

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Universal könnte das sechswöchige (oder 45-tägige) Zeitfenster zwischen dem Kinostart seiner Filme und deren Einführung auf Streaming-Video-on-Demand-Plattformen verkürzen. Und das würde es mit seinem Schwergewicht von 2026 tun. Genau, Gerüchte besagen, dass The Super Mario Galaxy Movie am 5. Mai auf Heimvideo veröffentlicht wird. Das heißt, nächste Woche.

Tatsächlich erlaubt die Plattform, den Film bereits in UHD für 17,99 € vorzubestellen, während das Bundle 22,99 € kostet, wenn Sie The Super Mario Bros. Movie dazu kaufen möchten.

Über das offizielle Veröffentlichungsdatum gibt es noch keine Neuigkeiten, aber einige Quellen, die sich auf solche Nachrichten spezialisiert haben, gehen bereits davon aus, dass wir in ein paar Tagen die Rückkehr von Mario, Luigi und Peach sowie die Ankunft von Estela, Bowsy und Yoshi sehen werden.

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