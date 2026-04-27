The Super Mario Galaxy Movie setzt den Kinoerfolg fort und überschreitet 870 Millionen Dollar im Kino

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Es war ein ziemlich episches Wochenende an den Kinokassen, denn mehrere Filme hatten einige hervorragende Tage. Michael hat nicht nur mit einem satten Empfang von 213 Millionen Dollar Premiere gefeiert, sondern Project Hail Mary hat nun den Meilenstein von 600 Millionen Dollar überschritten und nähert sich dem zweitgrößten Film des Jahres 2026 immer näher.

Darüber hinaus hatte der aktuelle Koloss The Super Mario Galaxy Movie ein weiteres brillantes Wochenende, spielte zig Millionen Dollar ein und nähert sich nun dem schwer fassbaren Milliarden-Dollar-Rekord, den bisher kein Film in diesem Kalenderjahr übertroffen hat.

Laut The Hollywood Reporter hat The Super Mario Galaxy Movie inzwischen 871 Millionen Dollar an den weltweiten Kinokassen überschritten, nachdem man die Zahlen vom Sonntag, den 26. April, mitgerechnet hat. Das bedeutet, dass er weniger als 130 Millionen Dollar einbringen muss, um ein Milliardenfilm zu werden – eine Leistung, die angesichts der großartigen Potenziale von Animationsfilmen und des fehlenden Wettbewerbs in den Kinos in absehbarer Zukunft greifbar und möglich ist.

Falls Sie The Super Mario Galaxy Movie noch nicht gesehen haben, lesen Sie unbedingt unsere spezielle Rezension.