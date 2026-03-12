Gerücht: Sowohl PlayStation 6 als auch Xbox Helix starten zu den Feiertagen 2027

HQ

Es fühlt sich langsam so an, als hätten wir ein ziemlich gutes Bild von Xbox Helix, welcher Art von Konsole es ist und welche Leistung wir erwarten können. Entwicklungskits werden nächstes Jahr ausgeliefert, was bedeutet, dass die Spieleentwicklung wahrscheinlich in vollem Gange ist.

Aber wie sieht es mit der PlayStation 6 aus? Wir haben darüber auch Gerüchte gehört, aber bei weitem nicht in dem Ausmaß wie bei Helix. Es besteht jedoch kein Zweifel, dass es auf dem Weg ist. Bedeutet das, dass Microsoft einen großen Vorsprung gegenüber Sony bekommt, genau wie bei der Xbox 360 im Vergleich zur PlayStation 3 – ein Schritt, der Sony fast die Generation gekostet hätte?

Nein, nicht, wenn wir einem der prominentesten Hardware-Insider des Internets glauben sollen. Wir sprechen hier von KeplerL2, der auf NeoGAF schreibt, dass "Xbox und PS6 noch auf Kurs für die Feiertage 2027 sind." Er stellt außerdem klar, dass das "Gleiche" für das angeblich tragbare PlayStation-Gerät gilt.

Kurz gesagt, es scheint möglich, dass wir noch etwas mehr als ein Jahr vom Start der PlayStation 6 und Xbox Helix entfernt sind – einer Generation, in der es viele Anzeichen gibt, dass Sony und Microsoft sich von fast identischer Hardware zugunsten eigenständiger Alternativen mit eigenen Stärken und Schwächen entfernen werden.

Hofft ihr auf neue Konsolen im nächsten Jahr, und wie würden Sie die Generation zusammenfassen, die wir hatten, mit dem Fokus auf Live-Service, weniger großen Spielen und einem ausgeprägten Fokus auf bekannte Spielereihen?