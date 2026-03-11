Projekt Helix schreitet voran, während Xbox auf der GDC neue Details bekannt gibt

HQ

Als Project Helix letzte Woche offiziell angekündigt wurde, wurde dies mit dem Versprechen weiterer Informationen während der GDC begleitet. Und tatsächlich wurden wir heute mit ein paar weiteren Details zur nächsten Xbox-Generation verwöhnt. Unter anderem bestätigte Jason Ronald von Microsoft, dass Alpha-Versionen von Project Helix Anfang nächsten Jahres an die Entwickler ausgeliefert werden. Das gibt uns einen Hinweis auf den Zeitplan und darauf, dass die Entwicklung der Konsole nun in eine konkretere Phase eintritt.

"Wir senden ab 2027 Alpha-Versionen von Project Helix an Entwickler."

Project Helix wird als eine Art Hybrid zwischen einer traditionellen Konsole und einem PC beschrieben, mit erheblichen technischen Ambitionen. Unter anderem wird ein speziell entwickelter AMD-Chip, Unterstützung für die nächste DirectX-Generation, verbessertes Raytracing und ein starker Fokus auf KI-gesteuertes Rendering erwähnt. Microsoft hebt außerdem Technologien wie ML-basiertes Upscaling, Multi-Frame-Generierung und fortschrittliche Texturkompression hervor.

Natürlich viel "Technik-Quatsch", aber die präsentierte Aufzählungsliste enthielt folgende Informationen:

Angetrieben von einem benutzerdefinierten AMD-SOC





Mitentwickelt für die nächste Generation von DirectX



Leistung und Fähigkeiten der nächsten Generation von Raytracing



GPU Direct Work Graph Ausführung



AMD FSR Next & Projekt Helix



Entwickelt für die nächste Generation neuronaler Rendering





Nächste Generation ML-Upscaling



Neue ML-Multiframe-Generation



Next Gen Ray Regeneration für RT und Path Tracing



Tiefe Texturkompression





Kompression der neuronalen Textur



DirectStorage & Zstd



Mit anderen Worten: nichts Konkretes, und vieles davon wirkt wie leere Rhetorik, die hauptsächlich dazu dient, Interesse zu wecken. Aber zumindest ist klar, dass Project Helix lebendig und wohlauf ist und nicht mehr nur ein Konzept auf dem Papier ist.