Gerücht: Silent Hill begleitet PS5-State-of-Play

Die Gerüchteküche treibt Playstation und Konamis Silent Hill weiter zusammen. Der Insider Dusk Golem/AestheticGamer hat sich in Vorfreude auf den erwarteten State-of-Play-Livestream (den Sony aus aktuellem Anlass leider auf unbestimmte Zeit verschoben hat) dazu entschlossen, einige unbestätigte Informationen zu teilen, die er aufgeschnappt und für glaubwürdig hält.

Der Nutzer hat uns schon häufig solide Informationen zu kommenden Resident-Evil- und Silent-Hill-Projekten mitgeteilt und er meint, dass ein noch nicht offiziell vorgestelltes Silent-Hill-Spiel für die Playstation 5 in eben dieser Videoübertragung enthüllt hätte werden sollen. Laut Dusk Golem entsteht das Spiel bei Japan Studio und dem Schöpfer der Silent-Hill-Reihe, Keiichiro Toyama. Fans dürfen sich wohl auf eine Art sanfter Neustart einstellen, sie sollten also kein brandneues Spiel erwarten.

Dusk Golem liefert noch einen alternativen Termin für die erwartete Enthüllung des ominösen Projekts. Falls das Spiel entgegen seiner Vermutungen nicht als Starttitel der PS5 fertig werden sollte, dann werde das neue Silent Hill wohl erst im August von Sony in einer weiteren State of Play präsentiert. Dass die Japaner im Herbst mit näheren Informationen zur PS5 rausrücken sollen, das haben wir jetzt schon mehrmals gehört. Jedenfalls soll sich das Entwicklerteam wohl darauf freuen, ihr Projekt endlich zeigen zu können, da bereits eine spielbare Version verfügbar sei, so Dusk Golem. Diese Informationen ist ein unbestätigtes Gerücht, da uns keine offizielle Bestätigung vorliegt. Bitte versteht diese vermeintlichen Details als Gerede.