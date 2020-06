Playstation 5: Heute wird es keine State of Play geben

Am vergangenen Freitag bestätigte Sony schließlich den ersten, dedizierten State-of-Play-Livestream zum Thema Playstation 5. Das Format sollte am heutigen Donnerstag ausgestrahlt werden, doch nach der Aufruhr der letzten Tage ist niemandem so richtig danach zu mute, die nächste Hardware-Generation zu zelebrieren.

Das Unternehmen hat angekündigt, dass der geplante Livestream auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, da die Bewegung der schwarzen Community weitaus wichtiger sei, als Nachrichten zu ihrer neuen Konsole. Das Rampenlicht der medialen Aufmerksamkeit sollte in diesem Augenblick nicht gestohlen werden, was wir für eine sehr verständliche und kluge Entscheidung halten. Der digitale Showcase scheint aber so weit fertig zu sein, deshalb vermuten wir eine kurzfristige Ausstrahlung, sobald sich die Lage wieder normalisiert hat.