Videospielbranche schließt sich gegen Rassismus in den USA zusammen

Wie ihr sicher bemerkt haben werdet, befinden sich die Vereinigten Staaten aktuell in Aufruhr. Im ganzen Land finden Proteste und Unruhen statt, die durch Gewalt der staatlichen Polizei gegen die afroamerikanische Gemeinschaft angeheizt werden. Dieser letzte Auslöser ist die Konsequenz eines Vorfalls aus der letzten Woche, bei dem ein Polizist einen unbewaffneten, amerikanischen Staatsbürger tötete. Während der Mann am Boden gehalten wurde, drückte ihm ein Beamter mit seinem Knie die Kehle zu, was das Opfer letztlich erstickte. Der betreffende Polizist wurde wegen seiner Tat nicht zur Verantwortung gezogen, was zu einer Welle von Protesten in den USA führte.

Weil die Unruhen derzeit so starke Ausmaße annehmen, beschlossen mehrere Videospielunternehmen am Wochenende, die Proteste und die #BlackLivesMatter-Kampagne in ihren Social-Media-Kanälen zu unterstützen. Verlage und Studios, wie Sony, Microsoft, Activision Blizzard, Bethesda, Electronic Arts, Naughty Dog und Marvel Games, haben ihre Unterstützung bereits zum Ausdruck gebracht und Hilfe in verschiedenen Formen angeboten.