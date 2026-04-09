Gerücht: PlayStation veranstaltet nächste Woche einen Drittanbieter-Stream

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Das Tempo der Gaming-Events in diesem Jahr war so hektisch, dass es sich fast seltsam anfühlt, eine Woche ohne einen großen Livestream zu verbringen. Aber nächste Woche könnte alles wieder normal sein. Nachdem zuvor angekündigt wurde, dass Sony vor dem Sommer einen Stream für Third-Party-Spiele anbieten wird, hat Nate the Hate nun spezifischere Details zu dem Thema veröffentlicht und geschrieben:

"Ich teile das unbestätigte Datum, das ich für den nächsten möglichen State of Play gehört habe: der 16. April. Betonung auf unbestätigt."

Es wird auf jeden Fall betont, dass dies keine bestätigte Information ist, also seid nicht enttäuscht, wenn nichts passiert. Nate the Hate ist derzeit normalerweise einer der zuverlässigsten Leaker, aber in diesem Fall ist diesmal ein Haftungsausschluss enthalten.

Einige vernünftige Vermutungen, was wir sehen könnten, sind Assassin's Creed: Black Flag Resynced, Kena: Scars of Kosmora und Silent Hill: Townfall. Wenn sich das als richtig herausstellt, was erhoffst du dir zu sehen?