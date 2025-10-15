Gerücht: Next Xbox soll in 100% der Spiele eine bessere Leistung im Vergleich zur PS6 haben

HQ

Wir haben kürzlich berichtet, dass der angesehene YouTube-Kanal Moore's Law is Dead, der wiederholt große Enthüllungen über zukünftige Konsolen geliefert hat, etwas erhalten hat, was sie für einen echten Leak bezüglich der nächsten Xbox (hier als Xbox Next bezeichnet) halten. Unter anderem wurde behauptet, dass sie leistungsfähiger sein wird als die PlayStation 6, was viel Aufmerksamkeit erregte und hier auf der Seite ausgiebig diskutiert wurde.

Jetzt meldet sich ein weiterer bekannter Hardware-Insider, KeplerL2, zu Wort. Er hat bewiesen, dass er insbesondere über AMD-Produkte gut informiert ist und war in der Vergangenheit der Erste, der mehrere Geschichten veröffentlicht hat. Und da sowohl die PlayStation 6 als auch Xbox Next AMD verwenden, behauptet er, gute Einblicke zu haben.

In einer Diskussion auf NeoGaf zu diesem Thema scheint eine Person skeptisch zu sein, dass Xbox Next so viel leistungsfähiger wäre, insbesondere wenn es in der Architektur PC-ähnlicher ist, während PlayStation 6 spieloptimierter ist. Daher möchte der Benutzer wissen, was KeplerL2 über das Gerücht denkt, und dieser antwortet:

"Ich sehe nicht, wie die PS6 mit Magnus mithalten kann, sie hat weniger CPU-Kerne, eine niedrigere CPU-Frequenz, weniger CUs, weniger ROPs, eine niedrigere GPU-Frequenz, weniger Cache und Speicherbandbreite. Es ist kein großer Unterschied, aber Magnus sollte in 100 % der Spiele eine bessere Leistung haben, im Gegensatz zu dieser Generation, bei der es eher 50/50 ist."

Magnus ist die APU-Lösung, die AMD und Microsoft für Xbox Next entwickelt haben, und es hört sich so an, als könnte es wirklich spektakulär werden, wenn 100% der Spiele besser abschneiden als auf PlayStation 6.

Auch wenn Moore's Law is Dead und KeplerL2 gute Quellen sind, um Brancheninsider zu sein, ist es dennoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass es sich um unbestätigte Informationen über Hardware handelt, die noch nicht einmal fertig sind. Nehmen Sie das alles also mit einem Körnchen Salz, bis wir mehr wissen.

Es wird gemunkelt, dass beide Konsolen im Jahr 2027 erscheinen sollen, vielleicht bekommen wir also schon im nächsten Jahr die ersten Lebenszeichen?