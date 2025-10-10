Gerücht: Next Xbox ist stärker als PlayStation 6, aber auch teurer

HQ

Wir hören immer mehr Gespräche über PlayStation 6 und Xbox Next, die beide ohne tatsächliche Details bestätigt wurden, dass sie auf dem Weg sind. Wenn es um Letzteres geht, glauben viele, dass Microsoft versuchen will, PC und Xbox stärker zu harmonisieren, um Spiele auch über beispielsweise den Epic Games Store und Steam anbieten zu können – etwas, das eine Konsole mit im Grunde allen Spielen (außer Nintendo) bedeuten würde.

Nun hat der angesehene YouTube-Kanal Moore's Law is Dead einen neuen Leak zur nächsten Generation der Xbox vorgestellt und geht wie üblich mit den technischen Spezifikationen in die Tiefe. Zuby_Tech hat die Informationen über die sozialen Medien zusammengetragen, die unter anderem verraten, dass die angeblich verwendete AMD-APU deutlich größer ist als bei der PlayStation 6 – und damit auch deutlich teurer.

Auch das Design erinnert eher an einen PC als an traditionelle Konsolen, und anscheinend können wir mit einem Launch im Jahr 2027 rechnen. Pure Xbox hat einen Teil des Gesprächs transkribiert, der beinhaltet, wie die nächste Xbox in Bezug auf die Leistung mit der PlayStation 6 abschneidet:

"Es wird die größte APU sein, die in der Geschichte in einer Spielekonsole verwendet wird... Es wird insgesamt etwa 408 mm im Quadrat sein - das ist etwa 13 % größer als die Chipgröße der Xbox Series X und der Xbox One X. Und es ist ein 46 % größerer Chip als der monolithische, der in der PlayStation 6-Heimkonsole verwendet wird.

Also ja, sie sollte stärker sein als die PS6, aber gleichzeitig wird sie auch teurer sein, weil sie größer ist und Bridge-Dies verwendet und wahrscheinlich eine größere RAM-Kapazität im Vergleich zur PS6 hat, zumindest wenn sie als PC/Konsolen-Hybrid gut funktionieren soll."

Sie diskutieren auch über den Preis der Konsole, der hoch sein soll - aber nicht ganz so hoch wie ein zuverlässiger PC:

"Das ist in Ordnung, denke ich, denn dieses Mal wird die Xbox viel mehr als eine Konsole sein. Es sollte auch etwas sein, das mehr als nur Xbox-Apps ausführen kann und den PC-Gaming-Markt zumindest etwas direkt herausfordert. Und obwohl es einen großen APU-Chip für eine Konsole verwendet, muss ich sagen, dass er im Vergleich zu PC-Mega-APUs tatsächlich einen Tick kleiner ist.

Und deshalb, ja, obwohl ich die Xbox Magnus nicht mehr als direkten Konkurrenten für die PlayStation-Konsole der nächsten Generation ansehe, da Magnus viel mehr kosten wird als die PS6, denke ich tatsächlich, dass es im Vergleich zu PC-Gaming-Systemen viel günstiger sein wird.

Xbox Magnus wird aus der Perspektive einer Konsole ziemlich teuer sein, ich denke, es wird definitiv mehr als 800 Dollar kosten... Ich glaube nicht, dass es mehr als 1200 Dollar kosten muss."

Wir empfehlen dringend, einen Blick darauf zu werfen, um mit allen Details des Lecks Schritt zu halten. Was denkst du, ist es die richtige Strategie, die leistungsstärkste Konsole zu bauen, auf der auch PC-Spiele laufen können - auch wenn es einen hübschen Cent kosten wird?

Xbox-Modell, erstellt mit Bing AI.