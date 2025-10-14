Insider: Sowohl PS6 als auch Xbox Next kommen 2027 auf den Markt

HQ

Bisher war es eine seltsame Konsolengeneration, und viele haben das Gefühl, dass sie gerade erst begonnen hat, obwohl wir fünf Jahre alt sind. Es begann während der Pandemie, die ihm zunächst einen großen Schub gab, als die Menschen zu Hause blieben und Spiele spielten. Aber nach einem Jahr wurde deutlich, dass deutlich weniger First-Party-Spiele als üblich veröffentlicht wurden, und selbst ein Gigant wie Xbox Game Studios (unterstützt von Bethesda) hatte Schwierigkeiten, Spiele herauszubringen.

Das bedeutet, dass relativ wenige Produkte die Leistung, die die PlayStation 5 und Xbox Series S/X bieten können, wirklich nutzen, und selbst heute noch kommen einige der größten Titel auf die PlayStation 4 und Xbox One. Trotzdem scheint es, als wären wir jetzt nur noch zwei Jahre von der nächsten Generation entfernt. Der bekannte Insider KeplerL2 hat bereits mehrere große Scoops über Konsolen geliefert, und jetzt hat er über NeoGaf (danke VGC) erklärt, dass sowohl die nächste PlayStation als auch die Xbox im Jahr 2027 erscheinen werden.

Als ein Nutzer schrieb, dass es durchaus möglich ist, dass die nächste Generation im Jahr 2027 startet, antwortete er:

"Nicht nur auf dem Tisch, es ist der Plan, es sei denn, es kommt zu unerwarteten Verzögerungen."

Dies steht im Einklang mit dem, was ein anderer bekannter Tech-Insider kürzlich gesagt hat, nämlich dass das Mooresche Gesetz tot ist. Wie wir neulich berichteten, glaubt er aufgrund eines Leaks, dass die nächste Xbox leistungsstärker sein wird als die PlayStation 6 – aber auch teurer. In diesem Zusammenhang wurde der Schluss gezogen, dass die Konsole im Jahr 2027 erscheinen wird.

Das ist natürlich noch lange keine Bestätigung, aber zumindest eine Information von zwei Herren, die mehr als einmal bewiesen haben, dass sie die Dinge fest im Griff haben, lange bevor sie angekündigt wurden. Was hältst du von der Idee von PlayStation 6 und Xbox Next im Jahr 2027?