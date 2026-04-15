Gerücht: Neuer Kriegsgott mit japanischen und chinesischen Mythologien, mehreren Hauptfiguren

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God of War: Sons of Sparta war ein schönes Genuss für Fans, die in die Welt des griechischen Mythos zurückkehren wollten. Aber für die Mehrheit der Fans reichte das nicht aus, um den Bauch zu füllen, und sie wollen stattdessen ein filmisches neues God of War-Erlebnis von Sony Santa Monica. Wir hören seit einigen Monaten Gerüchte über ein Spiel mit Kratos' zweiter verstorbener Ehefrau Faye, und dank einer neuen Information von MP1st haben wir noch mehr Öl zum Aufguss.

Mit Informationen aus verschiedenen Quellen, darunter ein aktualisierter Bericht des ursprünglichen FandomWire-Autors, der 2023 über das kommende God of War-Spiel berichtete, betreffen die neuen Details die Hauptcharaktere des Spiels, zu denen offenbar Tyr, der nordische Kriegsgott, sowie die bereits erwähnte Faye und neue Mythologien gehören. Da wir bis zum Ende von God of War: Ragnarök den Großteil des nordischen Pantheons gesehen und bekämpft haben, ist es logisch, dass neue Mythologien in das neueste Spiel eingebracht werden.

MP1st sagt, dass diese Mythologien japanische und chinesische Elemente enthalten werden, und es wird auch angenommen, dass die Maya-Mythologie ebenfalls auftauchen könnte. Diese sind noch nicht bestätigt, ebenso wie das Spiel insgesamt, also nehmen Sie alles hier mit Vorsicht.

Dem Anschein nach könnten wir auch einige fantastischere Elemente im Spiel sehen, denn anscheinend werden wir einen sprechenden Schwertbegleiter sehen, der Merlin sein soll (was starke Mimir-Vibes vermittelt), sowie einen gallertartigen Würfelbegleiter. Bei so vielen Spekulationen über das Spiel hoffen wir, bald etwas Offizielles zu hören. Insider deuten auf eine Enthüllung in diesem Jahr hin, mit einer möglichen Veröffentlichung nicht weit entfernt, also haltet die Augen offen.