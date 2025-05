Gerücht: Marvel hat Jeremy Renner eine niedrige Bezahlung angeboten, um eine zweite Staffel von Hawkeye zu vermeiden

Letzte Woche haben wir euch berichtet, dass Jeremy Renner von Marvel ein beschissenes Gehalt angeboten wurde, um als Hawkeye für eine zweite Staffel zurückzukehren. Laut Renner boten sie ihm die Hälfte des Gehalts der ersten Saison an, was er sofort ablehnte. So klang es im Interview mit Variety:

"Sie haben mich gefragt, ob ich Staffel 2 machen möchte, und sie haben mir die Hälfte des Geldes angeboten. Ich dachte mir: Nun, ich werde doppelt so viel Arbeit für die Hälfte des Geldes aufwenden und acht Monate meiner Zeit, um es für die Hälfte zu tun. Dachtest du, ich sei nur halb so wie Jeremy, weil ich überfahren wurde? Vielleicht willst du mir deshalb die Hälfte von dem zahlen, was ich in der ersten Staffel verdient habe."

Nun hat sich ein Insider zu dem Lohnstreit geäußert und angedeutet, dass Marvel eigentlich keine zweite Staffel produzieren wollte. Das würde den Anschein erwecken, dass Jeremy Renner der Grund dafür war, dass eine zweite Staffel nicht zustande kam, und nicht dass Marvel selbst die Serie abgesetzt hat.

"Niemand hat Renner gesagt, dass die Serie nur mittelmäßige Zuschauerzahlen anzog und die Kosten für eine zweite Staffel auf breiter Front gesunken wären - das heißt, wenn die Verantwortlichen ihn nicht von vornherein heruntergespielt hätten, damit sie die Absetzung auf ihn schieben konnten, nicht auf sie."