Jeremy Renner weigert sich, nach Gehaltsstreit als Hawkeye zurückzukehren

Marvel versucht, die Kosten zu senken, und das ist bei Jeremy Renner anscheinend nicht gut angekommen, der nun bekannt gegeben hat, dass er das Angebot abgelehnt hat, in einer zweiten Staffel von Hawkeye als Clint Barton zurückzukehren. Der Grund? Marvel bot ihm nur die Hälfte des Gehalts der ersten Staffel an, was er offensichtlich nicht als sehr motivierend empfand und sagte gegenüber Variety:

"Sie haben mich gefragt, ob ich Staffel 2 machen möchte, und sie haben mir die Hälfte des Geldes angeboten. Ich dachte mir: Nun, ich werde doppelt so viel Arbeit für die Hälfte des Geldes aufwenden und acht Monate meiner Zeit, um es für die Hälfte zu tun. Dachtest du, ich sei nur halb so wie Jeremy, weil ich überfahren wurde? Vielleicht willst du mir deshalb die Hälfte von dem zahlen, was ich in der ersten Staffel verdient habe."

Stattdessen wird sich Renner auf andere Projekte konzentrieren und die Frage ist nun, ob es überhaupt eine Fortsetzung geben wird, wenn die Serie ohne ihren ursprünglichen Hauptdarsteller auskommt.

Was hältst du von der Hawkeye -Serie und hast du auf eine zweite Staffel gehofft?