Gerücht: Lego wird gleich ein Mega Drive-Set ankündigen

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Nach der Veröffentlichung von Lego-Versionen des Atari 2600, Game Boy und NES, unter anderem, scheint nun die nächste Konsole, die die Lego-Behandlung erhält, der Mega Drive (Genesis in den USA) zu sein. Wie die meisten wissen, ist es Segas größter Konsolenerfolg aller Zeiten, und es konkurrierte in der ersten Hälfte der 1990er Jahre mit dem Super Nintendo.

Die Quelle des Gerüchts ist BrickTap, das als glaubwürdiger Insider in der Lego-Community gilt. Allerdings wird jeder, der auf etwas wirklich Großes hofft, wahrscheinlich enttäuscht sein, da es sich um ein Set handelt, das offenbar etwa 40 Dollar kosten wird, was logisch bedeutet, dass es ein kleineres Stück sein wird. Das Set trägt die Nummer 40926 und soll bereits am 1. Juni veröffentlicht werden, was bedeutet, dass wir bald eine offizielle Ankündigung erhalten werden.

Übrigens ist dies das zweite Mal, dass Lego ein Sega-Thema-Set basierend auf Hardware veröffentlicht, denn im letzten Jahr wurde ein Mega Drive Controller veröffentlicht. Wir drücken die Daumen, dass es ein beliebtes Set wird, damit Lego und Sega in Zukunft ein größeres gemeinsames Projekt veröffentlichen könnten.