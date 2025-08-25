Schauen Sie sich den Mega Drive-Controller von Sega und Lego an

HQ

Lego und Sega haben bereits zuvor zusammengearbeitet, vor allem bei Bausätzen, die auf den Sonic the Hedgehog-Spielen basieren. Aber anscheinend sind sie dabei, ihre Partnerschaft zu vertiefen, und Lego wird bald ein Set herausbringen, das auf dem kultigsten Controller des Unternehmens basiert.

Verzeihen Sie uns Dreamcast, aber wir reden hier natürlich von Mega Drive... die 16-Bit-Konsole, die Nintendo in der ersten Hälfte der 90er Jahre Konkurrenz machte. Die Zusammenarbeit ist schon seit früheren Leaks bekannt, aber jetzt hat auch Bluesky-Nutzer Wario64 ein erstes Bild des Geräts gefunden.

Wie es aussieht, können Sie sich unten ansehen. Die Premiere ist am 8. September, aber leider scheint es nicht separat erhältlich zu sein, sondern nur als Bonus bei größeren Lego-Einkäufen (mindestens 130 €, umgerechnet 113 £). Der Lego-Controller besteht aus 260 Teilen, und jetzt drücken wir die Daumen, dass Lego und Sega gemeinsam ein Mega Drive-Set entwickeln, wie es zuvor der Atari 2600 und das NES erhalten haben.