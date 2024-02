Kein Starfield oder Indiana Jones für PlayStation, da Xbox seinen Exklusivitätsplan beibehält

HQ

Der offizielle Xbox-Podcast hat gerade eine Sonderfolge veröffentlicht, in der es um die zukünftige Strategie für Xbox geht. Es gab viele Gerüchte, von denen einige behaupteten, dass Microsoft erwägen könnte, seine Strategie mit exklusiven Spielen aufzugeben, und das war auch das Hauptthema.

Es stellte sich heraus, dass die ersten Gerüchte wahr waren, aber die letzteren nicht. Vier Spiele, die alle mindestens ein Jahr alt sind, kommen in der Tat für andere Formate. Es wurden keine Titel enthüllt, aber es gibt ziemlich sichere Hinweise und Leaks, die beweisen, dass Hi-Fi Rush und Sea of Thieves zwei davon sind - worum es bei den ersten Gerüchten ging. Pentiment wird als drittes Spiel angesehen, während das vierte als geerdet gilt. Die Teams werden diese Multiformat-Titel selbst ankündigen können, also müssen wir einfach abwarten und sehen.

Es wurde auch gemunkelt, dass Starfield und das kommende Indiana Jones and the Great Circle auch plattformübergreifend sein würden - was von Phil Spencer rundweg dementiert wurde. Im Grunde scheint sich also sehr wenig geändert zu haben.