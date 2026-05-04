Gerücht: Halo 2 und Halo 3 bekommen die Unreal Engine 5-Remake-Behandlung

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Es gab weit verbreitete Gerüchte, dass Halo Studios (ehemals 343 Industries) nach der Ankündigung der Namensänderung des Studios und des Wechsels von der proprietären Technologie zu Unreal Engine 5 ein Remake von Halo: Combat Evolved entwickelte. Sie haben die Gerüchte kaum widerlegt und stattdessen eine Reihe von "Konzeptkunst"-Bildern veröffentlicht, die alle offenbar von einem aktualisierten Combat Evolved stammen.

Letztes Jahr wurde dies bestätigt, und Halo: Campaign Evolved wurde angekündigt, ein komplettes Unreal Engine 5-Remake des ursprünglichen Halo, jedoch ohne den Mehrspielermodus. Nun berichtet einer der sachkundigsten Halo-Insider der Branche, Rebs Gaming, dass dies nicht das letzte Remake sein wird, auf das wir uns freuen können. Über seinen YouTube-Kanal verrät er, dass sowohl Halo 2 als auch Halo 3 die gleiche Behandlung erhalten werden.

Beide befinden sich in den frühen Entwicklungsphasen, sagt er, und werden parallel zu Campaign Evolved entwickelt. Sie sind ebenfalls in Stein gemeißelt und werden veröffentlicht, selbst wenn Halo: Campaign Evolved kein Blockbuster wird. Letztlich wird dies eine Art Remake-Trilogie der Spiele sein, die uns Master Chief vorgestellt und uns in die Ringwelten verliebt haben.

Für den Moment ist das jedoch nur ein Gerücht, und Halo: Campaign Evolved soll später in diesem Jahr für PC, PlayStation 5 (es sei denn, Microsoft ändert seine Meinung) und Xbox Series S/X erscheinen.