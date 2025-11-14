Gerücht: Guerrilla Games arbeitet an einem weiteren Horizon-Abenteuer

HQ

Gestern berichteten wir über die Pläne von Sony und NCsoft, ein Online-Rollenspiel namens Horizon Steel Frontiers zu veröffentlichen, das auf dem Horizon-Universum basiert. Einige häufige Reaktionen waren, dass es sehr beeindruckend war, während andere sagten, dass sie ein Einzelspielerspiel bevorzugt hätten. Wieder andere waren der Meinung, dass es sich nach fünf Veröffentlichungen zwischen 2022 und 2024 bereits um eine überstrapazierte Serie handelte, und einige waren überrascht, dass Sonys Serie nicht auf PlayStation erscheinen würde.

Unabhängig davon, mit welchem Lager man sich am meisten identifiziert, sagt eine sehr glaubwürdige Quelle nun, dass noch mehr Horizon in der Pipeline ist. Die Rede ist vom Bloomberg-Journalisten Jason Schreier, der nun via Bluesky enthüllt hat, dass Guerrilla selbst auch an einem neuen Horizon-Titel arbeitet, der nichts mit Horizon Steel Frontiers zu tun hat.

Dies ist anscheinend auch ein Multiplayer-Spiel, aber es ist nicht bekannt, wann wir es zu sehen bekommen werden. Schreier ist eine der zuverlässigsten Stimmen, die wir in der Branche haben, daher ist es sehr wahrscheinlich, dass er weiß, wovon er spricht, auch wenn noch nichts offiziell bestätigt ist.

Es besteht also die Möglichkeit, dass wir uns auf die Veröffentlichung von zwei Multiplayer-Horizon-Spielen im nächsten Jahr freuen können, vorausgesetzt, Guerrilla hat ausreichende Fortschritte bei seinem Projekt gemacht, obwohl es wahrscheinlicher ist, dass es im Jahr 2027 oder auf der nächsten PlayStation-Konsole erscheinen wird.

Stand ein Multiplayer-Horizon-Titel von Guerrilla ganz oben auf deiner Wunschliste?